आरपीसीबी ने की क्वालिटी सूटिंग्स का प्लांट बंद करने की सिफारिश

गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस उद्योग को बंद कराने की अनुशंसा की थी। कुछ समय तक प्लांट बंद रहने के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पुनः संचालन शुरू हो गया। इससे आसपास के ग्रामीणों को दुर्गंध और जहरीली गैसों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान दो युवक 40 मीटर ऊंची चिमनी पर चढ़ गए थे। इससे मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया।