तिलहनी फसलों से बढ़ेगी किसानों की आय, उत्पादन बढ़ाने पर जोर

एग्री क्लिनिक के कृषि अनुसंधान अधिकारी जीतराम चौधरी ने कहा कि फसलों में कीट एवं व्याधि का प्रकोप दिखाई देने पर कृषि पर्यवेक्षक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार किसानों को समय पर सलाह दें। यदि किसी क्षेत्र में आर्थिक क्षति स्तर से अधिक नुकसान की आशंका हो, तो रैपिड रोविंग सर्वे करवाया जाएगा। एग्री क्लिनिक जिला स्तर पर संचालित है, जहां से किसान कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहायक कृषि अधिकारी विनोद माणम्या ने बताया कि कृषक डीएपी के स्थान पर तीन बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं एक बैग यूरिया का उपयोग करें। इससे तिलहनी फसलों में सल्फर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सके। उन्होंने बुवाई से पूर्व बीजोपचार को अनिवार्य बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर निःशुल्क बीजोपचार की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही नवीन तकनीकों के तहत नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग पर भी जोर दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में सहायक कृषि अधिकारी कालूराम जाट, मंजू पूर्बिया, चिरंजी लाल कुमावत, शिवम गुर्जर, प्रिया पालीवाल, रामानंद शर्मा, आरती तेली, देवेंद्र गौड़ उपस्थित थे।