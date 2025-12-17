ईडी के दुरुपयोग का आरोप: भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का कलक्ट्रेट पर फूटा गुस्सा, किया प्रदर्शन

जिला कांग्रेस कार्यालय पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामलाल जाट एवं शहर जिलाध्यक्ष शिवराम खटीक (जीपी) के नेतृत्व में कांग्रेस जन एकत्रित हुए। यहां से भाजपा के केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पैदल मार्च करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे कार्यकर्ता ‘मोदी-शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी’, ‘ईडी का दुरुपयोग बंद करो’ जैसे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। कलक्ट्रेट परिसर पहुंचने पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिकात्मक पुतला फूंका गया।