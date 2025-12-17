17 दिसंबर 2025,

भीलवाड़ा

कक्षा 5 व 8वीं बोर्ड परीक्षा: बिना आवेदन नहीं दे सकेंगे परीक्षा

संस्था प्रधान 10 जनवरी तक छात्र के फॉर्म भरवाने के दिए निर्देश

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 17, 2025

Class 5 and 8 board exams: Students will not be able to appear for the exam without applying.

Class 5 and 8 board exams: Students will not be able to appear for the exam without applying.

प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा कक्षा 5 एवं कक्षा 8वीं वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार दोनों परीक्षाओं के लिए गुरुवार से सुबह 10 बजे ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 रात 11.59 बजे निर्धारित की गई है। तय समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी, संस्कृत, सहायता प्राप्त, मदरसा एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 5 व 8 के नियमित विद्यार्थियों के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के परीक्षा सेक्शन के माध्यम से किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ऑनलाइन आवेदन के किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विद्यालय प्रधान की रहेगी जिम्मेदारी

आदेश में कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय प्रधान की होगी। छात्र-छात्राओं की समस्त जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार सही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

फोटो और हस्ताक्षर के सख्त निर्देश

ऑनलाइन आवेदन के दौरान छात्र की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये फाइलें 5 से 50 केबी आकार की जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में तथा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। आवेदन सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।

आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी

शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 5 व 8 परीक्षा लिंक पर क्लिक करना होगा। स्कूल लॉगिन के माध्यम से प्रवेश परीक्षा गतिविधि टैब में आवेदन पर लिंक का चयन करें। छात्र विवरण सत्यापन के बाद आवेदन भरना होगा। आवेदन संख्या जनरेट होने के बाद ही आवेदन मान्य होगा।

समस्या होने पर करें संपर्क

ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी या अन्य समस्या आने पर संबंधित जिले के डाइट कार्यालय या ब्लॉक शिक्षा कार्यालय से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने सभी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कराएं, ताकि किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा से वंचित होने का खतरा न रहे।

