कक्षा 5 व 8वीं बोर्ड परीक्षा: बिना आवेदन नहीं दे सकेंगे परीक्षा

प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र परीक्षा कक्षा 5 एवं कक्षा 8वीं वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार दोनों परीक्षाओं के लिए गुरुवार से सुबह 10 बजे ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 रात 11.59 बजे निर्धारित की गई है। तय समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सरकारी, संस्कृत, सहायता प्राप्त, मदरसा एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 5 व 8 के नियमित विद्यार्थियों के आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के परीक्षा सेक्शन के माध्यम से किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना ऑनलाइन आवेदन के किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।