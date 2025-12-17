जिला स्तरीय युवा महोत्सव कारोई में, छात्र अजमाएंगे अपना भाग्य

At the district-level youth festival in Karoi, students will try their luck.
भीलवाड़ा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गुरुवार को सुवाणा ब्लाक के कारोई में होगा। इसमें जिलेभर के एक हजार से अधिक छात्र-छात्राएं विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर समग्र शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले के सभी ब्लॉकों से पंजीकृत प्रतिभागियों को युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य
आदेश के अनुसार युवा महोत्सव में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मूल पहचान पत्र, आवश्यक दस्तावेज एवं आयु से संबंधित राजकीय प्रमाण-पत्र साथ लाने होंगे। बिना वैध दस्तावेज के किसी भी प्रतिभागी को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि युवा प्रतिभाओं को मंच देने और उनकी सांस्कृतिक, बौद्धिक एवं रचनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग