जिला स्तरीय युवा महोत्सव कारोई में, छात्र अजमाएंगे अपना भाग्य

भीलवाड़ा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गुरुवार को सुवाणा ब्लाक के कारोई में होगा। इसमें जिलेभर के एक हजार से अधिक छात्र-छात्राएं विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इसे लेकर समग्र शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा ने आदेश जारी कर कहा है कि जिले के सभी ब्लॉकों से पंजीकृत प्रतिभागियों को युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।