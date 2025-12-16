छत पर खिला सपना: रिटायर्ड शिक्षक ने बनाया अनूठा गार्डन, देखने उमड़ रही भीड़

गार्डन में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों को देखकर छात्र-छात्राएं आश्चर्यचकित रह गए। विद्यार्थियों ने यहां मौजूद पौधों की जानकारी लेते हुए अपनी नोटबुक में फूलों और पौधों के नाम भी दर्ज किए। आर्य ने अपनी छत पर गुलाब की 10 किस्में, गुलदाउदी की 7 किस्में, साथ ही पिटूमिना, गेलुडियस, रजनीगंधा, इमलोनिया, वानिका, एंथोरियम, वर्मिना, बालासन, मधुमालती, मधुकामिनी, एग्जोरा जैसे आकर्षक फूलों के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा नींबू, पपीता, संतरा और अंगूर जैसे फलों के पौधे भी गार्डन की सुंदरता बढ़ा रहे हैं।