गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन की तिथि बढ़ी

डॉ. शर्मा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से भरवाने के लिए पाबंद करें, ताकि कोई भी पात्र बालिका पुरस्कार से वंचित न रहे।