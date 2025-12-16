गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन की तिथि बढ़ी

The application deadline for the Gargi and Balika Promotion Awards has been extended.
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की ओर से संचालित गार्गी पुरस्कार योजना (प्रथम व द्वितीय किस्त) एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2025-26 में पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
पूर्व में विद्यालय स्तर से ऑनलाइन आवेदन भरवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन इस अवधि में केवल 60 प्रतिशत पात्र बालिकाओं के ही आवेदन प्राप्त हो पाए। सभी पात्र बालिकाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की गई है।
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि योजना प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2025-26 के तहत चयनित बालिकाओं को पुरस्कार राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 23 जनवरी बसंत पंचमी को किया जाएगा।
डॉ. शर्मा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से भरवाने के लिए पाबंद करें, ताकि कोई भी पात्र बालिका पुरस्कार से वंचित न रहे।
