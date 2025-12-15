15 दिसंबर 2025,

सोमवार

राजस्थान पत्रिका ने उठाई आवाज तो पुलिस का रहा बड़ा एक्शन, नशे के सौदागरों के ठिकानों पर धावे

राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार के अंक में भविष्य पर एमडी का काला साया: टेक्सटाइल सिटी में पसरा नशे का जाल शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने गंभीरता दिखाई और थाना क्षेत्र में विशेष टास्क फोर्स गठित की। टास्क फोर्स ने रविवार सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न स्थानों पर छापे मारे और नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की।

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Dec 15, 2025

bhilwara police sp

bhilwara police sp

भीलवाड़ा । शहर एवं जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ जिला पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव की अगुवाई में गठित टीमों ने जिले भर में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ समेत दस से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 50 से अधिक संदिग्ध लोग शांति भंग में पकड़े गए।

राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार के अंक में भविष्य पर एमडी का काला साया: टेक्सटाइल सिटी में पसरा नशे का जाल शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने गंभीरता दिखाई और थाना क्षेत्र में विशेष टास्क फोर्स गठित की। टास्क फोर्स ने रविवार सुबह से लेकर देर रात तक विभिन्न स्थानों पर छापे मारे और नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि भीलवाडा पुलिस ने एनडीपीएस के चालान सम्बन्धी बदमाश व मादक पदार्थों की सप्लाई करने, खरीदने व बेचने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एरिया डोमिनेशन के सम्बन्ध में एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। अभियान में 91 टीमों का गठन किया गया, जिनमें कुल 420 पुलिस कार्मिकों ने 295 स्थानों पर दबिश दी।

अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट में पुलिस थाना पुर पर 02 प्रकरण दर्ज कर कुल 3.58 ग्राम स्मैक व 173 ग्राम अफीम तथा 02 किलो 976 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। अभियान के दौरान पुर थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें आरोपी शोएब अली उर्फ लाला मेवाती व भैरुलालअठारिया शामिल हैं। इसी प्रकार सुभाष नगर पुलिस ने भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर एक दम्पति को डोडा चूरा समेत गिरफ्तार किया।

अभियान के दौरान नशे के कारोबार में लिप्त एचएस.हार्डकोर, इनामी व संगीन अपराधों में लिप्त 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहीं 50 से अधिक व्यक्तियों को शांति भंग करने के आरोप में पकड़ा गया।

