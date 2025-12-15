राजस्थान पत्रिका ने उठाई आवाज तो पुलिस का रहा बड़ा एक्शन, नशे के सौदागरों के ठिकानों पर धावे

अभियान के दौरान एनडीपीएस एक्ट में पुलिस थाना पुर पर 02 प्रकरण दर्ज कर कुल 3.58 ग्राम स्मैक व 173 ग्राम अफीम तथा 02 किलो 976 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। अभियान के दौरान पुर थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें आरोपी शोएब अली उर्फ लाला मेवाती व भैरुलालअठारिया शामिल हैं। इसी प्रकार सुभाष नगर पुलिस ने भीलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर एक दम्पति को डोडा चूरा समेत गिरफ्तार किया।