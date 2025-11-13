अच्छी खबर: राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर नए एंट्री-एक्जिट प्वाइंट का काम शुरू, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से होगी सीधी कनेक्टिविटी

बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस-वे। फोटो: पत्रिका
बांदीकुई। दिल्ली-मुंबई और बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस-वे से अब बांदीकुई, गुढ़लिया और अरनिया क्षेत्र के लोगों को सीधे जुड़ने की सुविधा मिलेगी। एनएचएआई की ओर से द्वारापुरा में एंट्री और एक्जिट प्वाइंट के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए करीब 6.1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
गौरतलब है कि 1368 करोड़ रुपए की लागत से 66.91 किलोमीटर लंबा बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस-वे बनाया गया है, जिसमें 32.7 किलोमीटर दौसा और 34.1 किलोमीटर जयपुर जिले में आता है। यह एक्सप्रेस-वे जयपुर, दिल्ली और मुंबई को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है, लेकिन क्षेत्र के लोगों को पहले भेड़ोली तक जाना पड़ता था।
विधायक भागचन्द सैनी टांकड़ा और स्थानीय लोगों की मांग पर अब द्वारापुरा में कट बनाने का काम एनएचएआई ने शुरू कर दिया है। हाइवे प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरतसिंह जोइया ने बताया कि पहले कार्य करने वाली कंपनी से ही काम कराया जाएगा।
बांदीकुई उपखंड अधिकारी रामसिंह राजावत ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। जेसीबी मशीनों से सफाई और प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन-चार माह में यह कार्य पूरा हो जाएगा।
जानकारी के अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पहले करीब 16.50 करोड रुपए की सैद्धांतिक अनुमति दी गई थी। इसके बाद एनएचएआई ने 10 अक्टूबर को करीब 12 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी। भूमि अधिग्रहण के लिए अलग से फंड है।
