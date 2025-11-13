अच्छी खबर: राजस्थान के इस एक्सप्रेस-वे पर नए एंट्री-एक्जिट प्वाइंट का काम शुरू, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से होगी सीधी कनेक्टिविटी

बांदीकुई। दिल्ली-मुंबई और बांदीकुई-जयपुर एक्सप्रेस-वे से अब बांदीकुई, गुढ़लिया और अरनिया क्षेत्र के लोगों को सीधे जुड़ने की सुविधा मिलेगी। एनएचएआई की ओर से द्वारापुरा में एंट्री और एक्जिट प्वाइंट के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए करीब 6.1 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।