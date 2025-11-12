Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर NHAI की बड़ी कार्रवाई, थड़ी-ढाबों पर गरजा बुलडोजर; 3 थानों की पुलिस रही मौजूद

Delhi-Mumbai Expressway: एनएचएआई ने प्रशासन और पुलिस की सहायता से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर सड़क किनारे किए गए स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को हटाया।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 12, 2025

Major-action-by-NHAI

अतिक्रमण हटाते हुए। फोटो: पत्रिका

दौसा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई ने बड़ी कार्रवाई की। एनएचएआई ने प्रशासन और पुलिस की सहायता से हाईवे किनारे किए गए स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को हटाया।

एनएचएआई प्रोजेक्ट मैनेजर अजय चौधरी ने बताया कि लाडली का वास से लेकर डूंगरपुर तक हाईवे के किनारे करीब 28 झोपड़ियां, तिरपाल और पटोरपोश लगाकर लोगों ने अस्थाई दुकानें संचालित कर रखी थीं। वाहन चालक थड़ी—ढाबों के आगे वाहन खड़े कर चाय-पानी लेते थे, जिससे कई बार तेज रफ्तार रास्ते पर हादसे की आशंका बनी रहती थी।

विरोध पर पुलिस ने की समझाइश

अभियान के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर कार्रवाई करवाई। जेसीबी से सभी अस्थाई ढांचों को हटवा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि हाईवे को दुर्घटना मुक्त और सुचारू यातायात के लिए यह कार्रवाई जरुरी थी।

तीन थानों की पुलिस रही मौजूद

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तीन थानों की पुलिस मौजूद रही। इस दौरान कार्यवाहक तहसीलदार मनोज, थाना अधिकारी हुसैन अली, पापड़दा थाना अधिकारी रजत खींची, राहुवास थाना अधिकारी भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राम जल सेतु लिंक परियोजना से बुझेगी राजस्थान के 17 जिलों की प्यास, 14600 करोड़ की लागत से होंगे ये 5 बड़े काम
जयपुर
Ram-Jal-Setu-Link-Project

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 11:43 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर NHAI की बड़ी कार्रवाई, थड़ी-ढाबों पर गरजा बुलडोजर; 3 थानों की पुलिस रही मौजूद

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa-Dudu State Highway: 3 माह में ही उखड़ने लगा 33 करोड़ का हाईवे, जगह-जगह गहरे गड्ढे; आए दिन हो रहे हादसे

Dausa-Dudu-State-Highway
दौसा

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, लाडो योजना का दायरा बढ़ा, इन स्कूलों में भी छात्राओं को मिलेंगे 1.50 लाख रुपए

Lado-Protsahan-Scheme
दौसा

Rajasthan: एशिया के सबसे बड़े कच्चे बांध का पानी हुआ जहरीला, 20 हजार प्रवासी पक्षियों पर गहराया संकट

morel dam
दौसा

Dausa: नाले में गिरी तेज रफ्तार बाइक, कांस्टेबल की गई जान

Constable-Avtar-Singh
दौसा

Rajasthan: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने सरकार को दिया 30 दिन का अल्टीमेटम, कहा-अब निर्णायक आंदोलन होगा

Gurjar Reservation
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.