दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर NHAI की बड़ी कार्रवाई, थड़ी-ढाबों पर गरजा बुलडोजर; 3 थानों की पुलिस रही मौजूद

अतिक्रमण हटाते हुए। फोटो: पत्रिका
दौसा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई ने बड़ी कार्रवाई की। एनएचएआई ने प्रशासन और पुलिस की सहायता से हाईवे किनारे किए गए स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण को हटाया।
एनएचएआई प्रोजेक्ट मैनेजर अजय चौधरी ने बताया कि लाडली का वास से लेकर डूंगरपुर तक हाईवे के किनारे करीब 28 झोपड़ियां, तिरपाल और पटोरपोश लगाकर लोगों ने अस्थाई दुकानें संचालित कर रखी थीं। वाहन चालक थड़ी—ढाबों के आगे वाहन खड़े कर चाय-पानी लेते थे, जिससे कई बार तेज रफ्तार रास्ते पर हादसे की आशंका बनी रहती थी।
अभियान के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर कार्रवाई करवाई। जेसीबी से सभी अस्थाई ढांचों को हटवा दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि हाईवे को दुर्घटना मुक्त और सुचारू यातायात के लिए यह कार्रवाई जरुरी थी।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान तीन थानों की पुलिस मौजूद रही। इस दौरान कार्यवाहक तहसीलदार मनोज, थाना अधिकारी हुसैन अली, पापड़दा थाना अधिकारी रजत खींची, राहुवास थाना अधिकारी भी मौजूद रहे।
