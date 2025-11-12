दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर NHAI की बड़ी कार्रवाई, थड़ी-ढाबों पर गरजा बुलडोजर; 3 थानों की पुलिस रही मौजूद

एनएचएआई प्रोजेक्ट मैनेजर अजय चौधरी ने बताया कि लाडली का वास से लेकर डूंगरपुर तक हाईवे के किनारे करीब 28 झोपड़ियां, तिरपाल और पटोरपोश लगाकर लोगों ने अस्थाई दुकानें संचालित कर रखी थीं। वाहन चालक थड़ी—ढाबों के आगे वाहन खड़े कर चाय-पानी लेते थे, जिससे कई बार तेज रफ्तार रास्ते पर हादसे की आशंका बनी रहती थी।