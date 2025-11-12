Rajasthan: राम जल सेतु लिंक परियोजना से बुझेगी राजस्थान के 17 जिलों की प्यास, 14600 करोड़ की लागत से होंगे ये 5 बड़े काम

जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक) राजस्थान में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम साबित होगी। राम जल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के 17 जिलों की प्यास बुझेगी। साथ ही इन जिलों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास होगा।