Dausa News : विधायक बोले- वीसीआर भरने वालों को पकड़कर बैठा लो, गाड़ी की हवा निकाल पेड़ से बांध दो

वहीं विद्युत निगम के एसई एमएल मीना ने बताया कि विजिलेंस टीम विद्युत चोरी पकड़ने के लिए गई थी, इस दौरान विधायक भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में चोरी को नहीं पकड़ोगे, अगर कोई बिजली चोरी करेगा तो उसको पकड़ने का हमारा काम है। विधायक ने काम करने से रोक दिया तो टीम वापस आ गई। विजिलेंस टीम पर वसूली के आरोपों को लेकर एसई ने कहा कि उन्हें पूरे तथ्यों के साथ लिखित शिकायत दें। तथ्य सही मिले तो एक मिनट में दोषी कार्मिक को सस्पेंड कर दिया जाएगा।