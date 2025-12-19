Dausa: विवाहिता की मौत पर बवाल, पुलिस ने वीडियो कॉल कर दिखाया पति हिरासत में, तब शांत हुए परिजन; जानें पूरा मामला

मृतका के पिता जगदीश सैनी निवासी बावड़ी दरवाजा ढाणी लूण्या वाली भांडारेज ने पुलिस को रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी निरमा का विवाह 23 नवंबर 2023 को मुकेश निवासी गढ़मोरा के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति और ससुरालजन निरमा को प्रताडि़त कर दहेज की मांग कर रहे थे। परेशान होकर निरमा अगस्त 2024 में पीहर रुक गई। कई बार समझाइश के बाद गत फरवरी में पति मुकेश व उसके परिवारजनों ने प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया तो उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद वे दौसा में सोमनाथ क्षेत्र में रहने लग गए, लेकिन पति सहित ससुरालजन बार-बार मारपीट करते रहे। निरमा को घर से बाहर नहीं जाने देते थे।