19 दिसंबर 2025,

दौसा

Dausa: विवाहिता की मौत पर बवाल, पुलिस ने वीडियो कॉल कर दिखाया पति हिरासत में, तब शांत हुए परिजन; जानें पूरा मामला

दौसा शहर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद जिला अस्पताल में परिजनों ने दिनभर धरना-प्रदर्शन किया।

दौसा

Anil Prajapat

Dec 19, 2025

पति को डिटेन करने की कार्रवाई वीडियो कॉल पर दिखाती पुलिस। फोटो: पत्रिका

Dausa News: दौसा शहर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद जिला अस्पताल में परिजनों ने दिनभर धरना-प्रदर्शन किया। ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों पर परिजन अड़ गए। बाद में पुलिस ने पति को डिटेन कर परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत किया। इस दौरान बुधवार रातभर और गुरुवार को करीब आठ घंटे तक जिला अस्पताल में गहमा-गहमी बनी रही।

मृतका के पिता जगदीश सैनी निवासी बावड़ी दरवाजा ढाणी लूण्या वाली भांडारेज ने पुलिस को रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी निरमा का विवाह 23 नवंबर 2023 को मुकेश निवासी गढ़मोरा के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति और ससुरालजन निरमा को प्रताडि़त कर दहेज की मांग कर रहे थे। परेशान होकर निरमा अगस्त 2024 में पीहर रुक गई। कई बार समझाइश के बाद गत फरवरी में पति मुकेश व उसके परिवारजनों ने प्रताड़ित नहीं करने का आश्वासन दिया तो उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद वे दौसा में सोमनाथ क्षेत्र में रहने लग गए, लेकिन पति सहित ससुरालजन बार-बार मारपीट करते रहे। निरमा को घर से बाहर नहीं जाने देते थे।

बुधवार को भी आरोपियों ने मारपीट की और पाइप से गला दबाकर हत्या कर दी। पिता ने आरोप लगाया कि मामले को घुमाने के लिए निरमा को दौसा असपताल ले गए तथा उनके पुत्र तुलसीराम (मृतका के भाई) को तबीयत खराब होने की सूचना रात 8.30 बजे दी। इस पर पीहर पक्ष के लोग अस्पताल में पहुंचे, तब तक निरमा की मौत हो चुकी थी। गले में चोट के निशान देखकर हत्या का शक हुआ और पुलिस को तुरंत सूचना दी गई।

वीडियो कॉल पर दिखाया

पीहर पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगकर अस्पताल में धरना-प्रदर्शन किया। डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा, कोतवाली प्रभारी भगवान सहाय शर्मा और महिला थानाधिकारी प्रेमचंद लोगों को समझाते रहे। दोपहर करीब 3 बजे पुलिस ने जब मृतका के पति को डिटेन किया। अस्पताल में वीडियो कॉल पर परिजनों को दिखाया कि पति को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर रवाना हुए।

मौके से सुसाइड नोट मिला

पुलिस ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट भी मिला, उसमें खुद की मर्जी से यह कदम उठाने की बात लिखी थी। वहीं, परिजनों ने आरोप लगाया कि नोट ससुरालजनों ने प्रकरण को घुमाने के लिए खुद ही लिख लिया होगा। उनका आरोप था कि शव देखकर स्पष्ट रूप से मामला हत्या का ही लग रहा है। इधर, महिला थाना पुलिस ने मृतका के पिता जगदीश की रिपोर्ट पर निरमा के पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया। प्रकरण की जांच पुलिस वृत्ताधिकारी को सौंपी गई है।

Published on:

19 Dec 2025 01:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: विवाहिता की मौत पर बवाल, पुलिस ने वीडियो कॉल कर दिखाया पति हिरासत में, तब शांत हुए परिजन; जानें पूरा मामला

