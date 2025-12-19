‘उपचुनाव में हार मिली, इसलिए सबसे ज्यादा नाम काटे’, दौसा विधायक ने SIR प्रक्रिया पर उठाए सवाल

गौरतलब है कि दौसा जिले में एसआइआर के बाद मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन में 79 हजार 320 मतदाता कम हुए हैं। पूर्व में कुल 12 लाख 50 हजार 802 मतदाताओं के नाम थे, जो अब 11 लाख 71 हजार 482 रह गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा दौसा विधानसभा क्षेत्र में 20 हजार 624 नाम हैं। सबसे कम बांदीकुई में 11719, महुवा में 12734, लालसोट 15503 और सिकराय में 18 हजार 740 नाम मतदाता सूची में कम हुए हैं। हालांकि अभी 15 जनवरी तक मतदाता सूची के प्रारूप पर दावे व आ​पत्ति दर्ज कराई जा सकती है।