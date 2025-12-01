राजस्थान के ‘नगर’ कस्बे का बदला नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का नाम उसकी पहचान, गौरव और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक होता है। बृज नगर नाम ना केवल इस क्षेत्र की पौराणिक महत्ता और धार्मिक महत्व को पुनर्स्थापित करेगा, बल्कि इसे पर्यटन और सांस्कृतिक मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाएगा। विकास तभी सार्थक होता है, जब वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों और विरासत के साथ जुड़ा हो।