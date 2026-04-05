Bundi : आसमां से बरसी आफत, ओलावृष्टि ने गेहूं और चने की फसल पर बरपाया कहर

लक्ष्मीपुरा निवासी भेरूलाल बैरवा व बनवारीलाल मीणा ने बताया कि गांव में अभी 70 प्रतिशत फसलें खेतों में खड़ी। दोपहर को हुई भीषण ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई। पाई निवासी हरिराम मीणा ने बताया कि गांव में खड़ी व कटी पड़ी गेंहू की 60 से 70 प्रतिशत फसल खराब हो गई। अरण्या निवासी सोभागमल मीणा ने बताया कि ओलावृष्टि से गांव में गेंहू व चने की फसलों में खराबा हुआ है। नैनवां निवासी किसान रोडूलाल जाट ने बताया कि ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत गेहूं की फसल खराब हो गई। नाथड़ी गांव निवासी किसान महापंचायत के तहसील अध्यक्ष भरतराज मीणा ने बताया कि नाथड़ा वे नाथड़ी गांव में भी गेहूं की फसल चौपट हो गई।