Bundi : 400 से अधिक भ्रष्टाचार के आरोपी जेल भेजे-शर्मा

बूंदी. हिण्डोली. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में प्रदेश में काफी भ्रष्टाचार हुआ। अब तक चार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी जेल जा चुके है। पेपर आउट और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगे। जल जीवन मिशन में काफी घोटाले हुए है। अब उसमें भी जेल जाने वालों की लाइन लग गई है। वे हिण्डोली में शनिवार शाम 70 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की सरकार जनता के दुख दर्द को जानती है इसलिए युवा, महिलाएं, किसान एवं मजदूरों के हित की योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पूरा जीवन शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। नारी शिक्षा, किसानों के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए अलख जगाई। उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए राज्य सरकार प्रदेश को कृषक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्पित है।