Bundi : आखातीज से पहले डीएसओ के पास दो दिन में पहुंचे 25 शादी के कार्ड

बूंदी. अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर 19 अप्रैल से जिले में शादी समारोह की धूम शुरू होने वाली है। बैंड बाजा बारात के साथ शहनाई बज उठेगी, लेकिन इन शादी-ब्याह समारोह के दौरान सबसे बड़ी समस्या आयोजकों को गैंस सिलेंडर को लेकर बन रही है।

गैस सिलेंडर की किल्लत का असर शादी समारोह पर साफ नजर आने लगा है। आलम यह हो गया है कि शादी सीजन के चलते परिजन पहले गणेशजी को कार्ड भेंट करने के बाद दूसरा कार्ड जिला रसद कार्यालय पहुंचकर गैंस सिलेंडर के लिए (शादी के कार्ड के साथ सिलेंडर के लिए प्रार्थना पत्र) आवेदन कर रहे हैं। हालांकि शादियों में बढ़ती गैस की मांग को देखते हुए जिला रसद विभाग ने अब एक शादी के कार्ड पर शहरी क्षेत्र में तीन व ग्रामीण क्षेत्र में दो गैस सिलेंडर तक देने की अनुमति देना शुरू कर दिया है। दो दिन में विभाग के साथ 25 से अधिक शादी कार्ड के साथ गैंस सिलेंडर के लिए आवेदन पहुंच चुके है। क्रम लगातार जारी है।