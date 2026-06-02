Bundi : जल संरक्षण के लिए किया जागरूक

गोठड़ा. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान एवं अमृतं जलम् अभियान के तहत ग्राम गोठड़ा स्थित प्राचीन बावड़ी में श्रमदान कर साफ-सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने बावड़ी में जमा कूड़ा-करकट, पूजा अपशिष्ट, खरपतवार, काई एवं अन्य सामग्री को बाहर निकालकर उसका उचित निस्तारण किया। इस अवसर पर प्रशासक राखी झंवर, ग्राम विकास अधिकारी फूंदीलाल सैनी, कनिष्ठ सहायक हरपाल बैरवा, नेहरू युवा मंडल अध्यक्ष भगवान नाथ, शंभू सैन, संगीता सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान किया।