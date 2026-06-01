Bundi : साइकिल रैली निकाली, जल और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

नैनवां. वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत नगरपालिका ने रविवार को शहर के तालाब के घाटों, बावडिय़ों, ऐतिहासिक धरोहरों एवं महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करवाई। नगरपालिका कर्मचारियों ने पहले नवलसागर तालाब के घाटों, उसके बाद तालाब की पाल पर स्थित छतरियों की सफाई की। शम्भूबाग की बावड़ी व परकोटों के पास की सफाई की। उसके बाद भगतसिंह, महात्मा गांधी व डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारकों व प्रतिमाओं की सफाई की व प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता रविकुमार वर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक विजय कुमार, एसबीएमएस इंजीनियर राहुल जैन सहित अन्य नगर पालिका के सभी कर्मचारी मौजूद रहे।