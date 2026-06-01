Bundi : रोग बांट रहा जिला अस्पताल, एक माह से उड़ रहे धूल के गुबार

जबकि इसी मार्ग से करीब दो हजार मरीज एवं परिजन रोज गुजरते है, इसके बावजूद भी समस्या से निजात पाने के प्रयास तक नजर नहीं आ रहे है। यहां आने वाले अस्पताल स्टाफ ने बताया कि कई बार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को समस्या से अवगत करा दिया, फिर भी राहत देने के लिए कोई नहीं किया जा रहा है। उच्चाधिकारियों को शिकायत करने पर निर्माण संवेदक ने एक-दो बार पानी डाल दिया, जिससे कीचड़ फैल गया। सड़क निर्माण के अभाव में यहां एक पखवाड़े में तीन बार पेयजल पाइप लाइन टूट चुकी है, जिससे बहा पानी से मरीजों का आवागमन प्रभावित हुआ है।