Child Marriage: राजस्थान में 3 साल में 53 बाल विवाह हुए शून्य, जागरूक बेटियों ने 2 हजार से अधिक शादी रुकवाई



उदयपुर : 14 साल की बालिका ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर घर छोड़ा। परिजन ने दूसरा विवाह तय कर दिया। संस्था की मदद से अदालत पहुंची और विवाह शून्य करवा लिया।

राजसमंद : 15 वर्षीय किशोरी आटा-साटा के चलते विवाह हुआ, लेकिन पति ने मारपीट की। कोर्ट के जरिए विवाह खत्म कर दिया।

चित्तौड़गढ़ : बालिका का 13 साल की उम्र में विवाह, बाद में परिजनों ने बेच दिया। वह भागकर बालिका गृह पहुंची। न्यायालय ने विवाह निरस्त किया।