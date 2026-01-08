Kriti Sanon Sister Wedding: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन परिवार संग उदयपुर पहुंचीं, बहन नूपुर की शादी 11 जनवरी को

परिवार संग उदयपुर पहुंचीं कृति सेनन (फोटो- पत्रिका)
Kriti Sanon Sister Wedding: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन अपनी निजी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। नूपुर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। दोनों की शादी को लेकर फैंस और इंडस्ट्री में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यह शाही शादी राजस्थान के खूबसूरत शहर उदयपुर में आयोजित की जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं।
जानकारी के अनुसार, नूपुर और स्टेबिन की रॉयल वेडिंग 11 जनवरी को उदयपुर के एक होटल में संपन्न होगी। शादी से पहले के कार्यक्रम 9 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, जिनमें पारंपरिक रस्में और पारिवारिक आयोजन शामिल होंगे। शादी को पूरी तरह भव्य और रॉयल अंदाज में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसे निजी रखने का फैसला लिया गया है।
शादी की तैयारियों के सिलसिले में सेनन परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार उदयपुर पहुंचने लगे हैं। बुधवार को कृति सेनन को मुंबई के एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां वह अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो रही थीं।
इस दौरान कृति अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ नजर आईं। दोनों को साथ देखकर पैपराजी ने तस्वीरें और वीडियो भी कैद किए। बाद में कृति उदयपुर पहुंच चुकी हैं और परिवार के साथ शादी की तैयारियों में जुट गई हैं।
नूपुर सेनन भी अपने होने वाले पति स्टेबिन बेन के साथ मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर दिखाई दीं। दोनों ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए। इस दौरान पैपराजी ने कपल को बधाई दी और उनकी जोड़ी की तारीफ की, जिस पर नूपुर और स्टेबिन दोनों खुश नजर आए। नूपुर का सिंपल और एलिगेंट अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।
बताया जा रहा है कि शादी के लिए कपल और उनके परिवार बुधवार शाम करीब छह बजे चार्टर फ्लाइट से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों के साथ उनका पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर पहुंचते ही शादी की रौनक और भी बढ़ गई है।
इस शाही शादी में केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से भी गिने-चुने मेहमानों को ही आमंत्रित किया गया है। कपल ने शादी को पूरी तरह प्राइवेट रखने का निर्णय लिया है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है।
हालांकि, शादी उदयपुर में निजी रूप से संपन्न होगी, लेकिन इंडस्ट्री के दोस्तों और करीबियों के लिए 13 जनवरी को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस रिसेप्शन में बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हो सकते हैं।
