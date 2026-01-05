Udaipur Wedding: उदयपुर में फिर होगी रॉयल वेडिंग? ये एक्ट्रेस 11 जनवरी को रचाएंगी शादी



नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन का प्रपोजल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समंदर के बीचों-बीच एक शानदार यॉट पर स्टेबिन ने नुपूर को घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। नुपूर ने इन खास लम्हों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जिसमें नुपूर फ्लोरल ड्रेस और स्टेबिन ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में फैंस और कई सेलेब्स कमैंट्स कर बधाई दे रहे हैं।