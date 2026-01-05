Udaipur Wedding: उदयपुर में फिर होगी रॉयल वेडिंग? ये एक्ट्रेस 11 जनवरी को रचाएंगी शादी

Photo: Patrika
Nupur Sanon-Stebin Ben: उदयपुर जो कि अपनी खूबसूरती और शाही ठाठ-बाट के लिए प्रसिद्ध है, एक और रॉयल वेडिंग का गवाह बनेगा। इस बार शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं एक्ट्रेस नुपूर सेनन और मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन। दोनों की शादी 11 जनवरी को उदयपुर में धूमधाम से होने वाली है, और इसके बाद मुंबई में 13 जनवरी को रिसेप्शन पार्टी भी आयोजित की जाएगी।
हिंदी और तेलुगू फिल्मों और म्यूजिक एलबम्स का हिस्सा रह चुकी नुपूर सेनन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी सगाई की तस्वीरें शेयर की थीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं।
इस खूबसूरत मौके पर नुपूर की बहन और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कृति सेनन भी शादी में शामिल होंगी। इसके साथ ही बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से कई हस्तियों के उदयपुर आने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर की खूबसूरती और ऐतिहासिक स्थल इस शादी को और भी खास बना देगी।
नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन का प्रपोजल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। समंदर के बीचों-बीच एक शानदार यॉट पर स्टेबिन ने नुपूर को घुटनों पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज किया। नुपूर ने इन खास लम्हों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। जिसमें नुपूर फ्लोरल ड्रेस और स्टेबिन ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में फैंस और कई सेलेब्स कमैंट्स कर बधाई दे रहे हैं।
