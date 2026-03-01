बच्चे की ढूंढ़ की खुशियां मनाने जा रहे थे 34 लोग, अनियंत्रित पिकअप पेड़ से टकराई, बच्चे समेत 3 की मौत, 31 घायल

गोगुंदा-झाड़ोल मार्ग पर मजावद गांव से आगे अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और तेज रफ्तार पिकअप सीधे पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार मच गई। घायलों को तुरंत गोगुंदा चिकित्सालय लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल को उदयपुर पहुंचाया गयासूचना पर मौके पर गिर्वा डिप्टी गोपाल चंदेल सहित अधिकारी पहुंचे। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण ने बताया की हादसे में मोड़वा काड़ फला निवासी नेमीचंद (35) पुत्र नाना गमेती , लखमा गमेती (36) और पंकज (12) पुत्र भंवरलाल गमेती की मौत हो गई] वही हादसे में 13 बच्चे, 9 महिलाएं और 8 पुरुष घायल हो गए, जिन्हें उदयपुर चिकित्सालय रेफर किया गया।