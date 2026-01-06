उदयपुर में यूरिया संकट पर किसानों ने ये क्या किया? जिसने देखा वो हैरान, देखें वीडियो

सह-संयोजक मदनलाल डांगी ने मांग की कि खाद वितरण की व्यवस्था को राशन वितरण प्रणाली की तरह किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसानों की जमीन, फसल और उत्पादन से जुड़ा पूरा डाटा मौजूद है, फिर भी हर रबी और खरीफ सीजन में खाद की किल्लत क्यों होती है, यह बड़ा सवाल है। समिति ने मांग की है कि खाद वितरण के लिए समितियां बनाई जाएं, पॉश मशीन से हर खरीद की स्लिप दी जाए और किसानों को उनकी कृषि भूमि के आधार पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए।