6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

उदयपुर

उदयपुर में यूरिया संकट पर किसानों ने ये क्या किया? जिसने देखा वो हैरान, देखें वीडियो

farmer protest in udaipur: उदयपुर में यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कृषि विभाग कार्यालय के बाहर गधों को गुलाब जामुन खिलाए और यूरिया बैग की तस्वीर पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Jan 06, 2026

farmer unique protest in udaipur

farmer unique protest in udaipur (Patrika Photo)

farmer unique protest in udaipur: उदयपुर जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर अनोखे अंदाज में फूट पड़ा। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय के बाहर ऐसा विरोध प्रदर्शन किया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया।

किसानों ने जहां गधों को गुलाब जामुन खिलाकर व्यवस्था पर तंज कसा। वहीं, यूरिया खाद के बैग को ‘मृत’ मानते हुए उसकी तस्वीर पर फूल-मालाएं चढ़ाकर सांकेतिक श्रद्धांजलि भी दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

किसानों का कहना है कि फसलों के लिए इस समय यूरिया बेहद जरूरी है। लेकिन पिछले 40 से 45 दिनों से जिले में खाद की भारी कमी बनी हुई है। किसान घंटों लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, इसके बावजूद उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही। कई जगह तो हालात इतने खराब हैं कि किसानों को लॉटरी के जरिए खाद बांटनी पड़ रही है। उदयपुर जिले में चार लाख से ज्यादा किसान इस समस्या से प्रभावित बताए जा रहे हैं।

किसानों का आरोप

मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने आरोप लगाया कि यूरिया की कालाबाजारी अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। सरकार ने एक बैग की कीमत 277 रुपए तय कर रखी है, लेकिन किसानों से 450 से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकारी लाइसेंस प्राप्त गोदामों में जानबूझकर कम खाद भेजी जा रही है। जहां एक गोदाम पर 150 बैग पहुंचने चाहिए, वहां केवल 100 बैग दिए जा रहे हैं और बाकी खाद कालाबाजारी के जरिए बाजार में बेची जा रही है।

किसानों का यह भी आरोप है कि एक किसान को जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल रही। कई बार सिर्फ दो बैग दिए जाते हैं, जबकि रिकॉर्ड में 8 से 10 बैग चढ़ा दिए जाते हैं। किसानों के मोबाइल पर खाद उठाव से जुड़े मैसेज तक नहीं आ रहे हैं, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति

प्रदर्शन के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब पुलिस ने गधों को वहां से हटाने की कोशिश की। पुलिस का कहना था कि जानवरों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिस पर किसानों और पुलिस के बीच बहस हो गई। हालांकि, इसके बाद भी किसानों ने अपना विरोध जारी रखा और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुधीर वर्मा को ज्ञापन सौंपा।

सह-संयोजक मदनलाल डांगी ने मांग की कि खाद वितरण की व्यवस्था को राशन वितरण प्रणाली की तरह किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास किसानों की जमीन, फसल और उत्पादन से जुड़ा पूरा डाटा मौजूद है, फिर भी हर रबी और खरीफ सीजन में खाद की किल्लत क्यों होती है, यह बड़ा सवाल है। समिति ने मांग की है कि खाद वितरण के लिए समितियां बनाई जाएं, पॉश मशीन से हर खरीद की स्लिप दी जाए और किसानों को उनकी कृषि भूमि के आधार पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए।

किसानों की चेतावनी

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही यूरिया की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई और कालाबाजारी पर रोक नहीं लगी, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इससे पहले भी समिति के पदाधिकारी जिला कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद नहीं मिली तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी।

ये भी पढ़ें

जोधपुर: दिल्ली भागे हिस्ट्रीशीटर भिखारी वेश में लौटे, स्टेशन पर पकड़े गए, वारदात वाली कॉलोनी में पुलिस ने हथकड़ी लगाकर परेड कराई
जयपुर
Jodhpur History-sheeters

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 03:33 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में यूरिया संकट पर किसानों ने ये क्या किया? जिसने देखा वो हैरान, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Udaipur Wedding: उदयपुर में फिर होगी रॉयल वेडिंग? ये एक्ट्रेस 11 जनवरी को रचाएंगी शादी

Wedding
उदयपुर

Success Story: कभी ट्रेन में करता था टॉयलेट साफ, आज कमाता है लाखों रुपए; जानिए राजस्थान के नवीन के संघर्ष की कहानी

Naveen-Chaubisa
उदयपुर

Udaipur: मोर का शिकार करके पकाने वाले कांग्रेस नेता का धूमधाम से हुआ स्वागत, ये MLA भी हुए शामिल

Udaipur-News
उदयपुर

अरावली से रोजगार की नई कहानी: फल पर एक आइडिया ने राजेश को दिलाई पहचान, 5 हजार महिलाओं को मिला काम

Rajesh Ojha
उदयपुर

उदयपुर गैंगरेप मामला: आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, दोबारा भेजे गए जेल, पूछताछ में मिले अहम सबूत

Udaipur gangrape case
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.