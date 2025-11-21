Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Stree Deh Se Aage : मां के गर्भ में ही पड़ती है देश और समाज की नींव: गुलाब कोठारी

Stree Deh Se Aage: जोधपुर में शुक्रवार को 'स्त्री: देह से आगे' संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने नारी की दिव्यता, भूमिका और वैज्ञानिक महत्ता पर अपने दृष्टिकोण रखे।

3 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Nov 21, 2025

Gulab Kothari

'स्त्री: देह से आगे' संवाद कार्यक्रम में बोलते पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि समाज और राष्ट्र की असली शुरुआत मां के गर्भ से होती है। घर में नए जीवन की पहली आहट मां ही महसूस करती है। वही उसे स्वीकार करती है, प्रार्थना करती है और यह भी समझ जाती है कि कौन-सी चेतना उसके भीतर प्रवेश कर रही है। किसी भी योनि से आया जीव मां के गर्भ में मानव रूप ग्रहण करता है। जन्म लेने वाला बच्चा कैसा इंसान बनेगा, इसका आधार मां ही अपने गर्भ में तैयार करती है। ऐसे में समाज के लिए एक संवेदनशील, संस्कारी और जागरूक नागरिक का निर्माण भी मां की ही देन है।

व्यास कैंपस स्थित मधुरम ऑडिटोरियम में शुक्रवार को आयोजित 'स्त्री: देह से आगे' संवाद कार्यक्रम में कोठारी ने भारतीय ज्ञान परंपरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आधार पर नारी का विस्तृत विश्लेषण किया। महिलाओं और छात्राओं से खचाखच ऑडिटोरियम में उन्होंने कहा कि जैसे मिट्टी का घड़ा एक बार आकार ले ले तो उसके मूल रूप में बदलाव संभव नहीं होता, उसी तरह मां गर्भस्थ शिशु के संस्कार और व्यक्तित्व की नींव तय करती है। बाद में समाज केवल परिस्थितियों का रंग भरता है, लेकिन मूल आकार मां ही देती है।

उन्होंने कहा कि नारी अपने गर्भस्थ शिशु में न केवल अपने माता-पिता के संस्कारों को ढालती है, बल्कि ससुराल से प्राप्त सीख को भी उसमें पोषित करती है। इसीलिए गर्भ में पल रहा शिशु केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि भविष्य का समाज और देश होता है। योग्य, सजग और संवेदनशील मानव निर्माण का बीज सबसे पहले मां के भीतर ही अंकुरित होता है। कार्यक्रम में व्यास ग्रुप के चेयरमैन मनीष व्यास ने भी नारी शक्ति की महत्ता पर अपने विचार साझा किए।

डॉक्टर-इंजीनियर बनने में भी लगते हैं 5-6 साल

गुलाब कोठारी ने कहा कि मां केवल 9 महीने में जीवात्मा को सुसंस्कारित कर इंसान के रूप में ढाल देती है, जबकि डॉक्टर या इंजीनियर बनने में पांच से छह साल का समय लगता है। यह नारी की अद्भुत क्षमता और सृजन-शक्ति का प्रमाण है।

मां को केवल देना आता है

उन्होंने कहा कि मां का स्वरूप त्याग और करुणा का है। उसे केवल देना आता है। घर में जब सब लोग भोजन कर लेते हैं, तब मां अंत में बचा हुआ भोजन खाती है। देने की यह शक्ति नारी की दिव्यता से जुड़ी है, जो पुरुष के अहंकार में संभव नहीं है।

देवताओं के 2-4 हाथ, देवियों के 10-12 हाथ

कोठारी ने कहा कि देवियों के 10-12 हाथ इसलिए दर्शाए जाते हैं क्योंकि नारी के हाथों में सृजन, पोषण, रक्षा और परिवर्तन- सभी शक्तियां निहित हैं। उनके पास अनेक भूमिकाओं को संतुलित करने की क्षमता है। इसी कारण देश में हर गांव में देवी का मंदिर मिलता है और नवरात्र में नौ दिन तक उनकी पूजा होती है।

कन्यादान का वास्तविक अर्थ

कोठारी ने महिलाओं को कन्यादान का अर्थ समझाते हुए कहा कि पिता अपने पुत्र को पहले ही बीज के रूप में अपना हिस्सा दे चुका होता है। यही हिस्सा आगे पौत्र को भी मिलता है, लेकिन पुत्री को कुछ नहीं दिया जाता। विवाह के समय कन्यादान के माध्यम से पिता अपने पास बचा हुआ हिस्सा बेटी के साथ ससुराल ट्रांसफर करता है। विवाह में दो आत्मा और दो ऊर्जा एकरूप होती हैं, इसलिए वैदिक मंत्रों द्वारा यह मिलन पवित्र किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Patrika Keynote: मीडिया शब्द से पत्रकारिता की छंटनी होनी चाहिए, दोनों अलग-अलग हैं: जस्टिस टाटिया
जोधपुर
Patrika Keynote

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 07:36 pm

Published on:

21 Nov 2025 07:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Stree Deh Se Aage : मां के गर्भ में ही पड़ती है देश और समाज की नींव: गुलाब कोठारी

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: नगर निगम के डंपर ने युवक को कुचला, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया, 11 महीने की बच्ची को गोद में लेकर रोती रही पत्नी

जोधपुर

Jodhpur: पूर्व सरपंच की दर्दनाक मौत, ट्रक ने कार के उड़ाए परखच्चे, गंभीर घायल बेटी का पैर फ्रैक्चर

जोधपुर

Jodhpur: नाबालिग छात्रा को प्रेम प्रसंग में फंसाने के बाद किया देह शोषण, फिर दूसरी युवती से करने लगा बात, परेशान छात्रा ने दी जान

जोधपुर

HC Latest Decision: राजस्थान में 1 फरवरी से हाथ से लिखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किए सख्त निर्देश

Rajasthan High Court
जोधपुर

120 बहादुर: मेजर शैतान सिंह भाटी… राजस्थान का वो लाल जिसने 17,000 फीट पर लिखी परमवीर चक्र की कहानी

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.