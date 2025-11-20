Patrika Keynote: मीडिया शब्द से पत्रकारिता की छंटनी होनी चाहिए, दोनों अलग-अलग हैं: जस्टिस टाटिया

पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 'लोकतंत्र और मीडिया' विषय पर 'पत्रिका की-नोट' का आयोजन पाल बालाजी मंदिर के पास स्थित होटल मधुरम रॉयल में किया गया। मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने दिया। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पाया कहे जाने की अलग तरह से व्याख्या की। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) जोधपुर की कुलगुरु प्रो. हरप्रीत कौर और महाराणा प्रताप अवॉर्डी एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता धावक घमण्डाराम डूडी थे। अध्यक्षता ग्रैमी अवॉर्ड विजेता मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने की।