Patrika KeyNote Live: जोधपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ का आयोजन, ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर चल रहा मंथन

Patrika KeyNote Live: जोधपुर में गुरुवार से पत्रिका समूह का विशेष कार्यक्रम 'पत्रिका की-नोट' शुरू हो गया है। संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस श्रृंखला का उद्देश्य सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम का आयोजन पाल बालाजी मंदिर के निकट स्थित होटल मधुरम रॉयल में किया जा रहा है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी मुख्य वक्तव्य देंगे।