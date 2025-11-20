Patrika KeyNote Live: जोधपुर में ‘पत्रिका की-नोट’ का आयोजन, ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर चल रहा मंथन

पत्रिका की-नोट का कार्यक्रम (फोटो-पत्रिका)
Patrika KeyNote Live: जोधपुर में गुरुवार से पत्रिका समूह का विशेष कार्यक्रम 'पत्रिका की-नोट' शुरू हो गया है। संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस श्रृंखला का उद्देश्य सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। कार्यक्रम का आयोजन पाल बालाजी मंदिर के निकट स्थित होटल मधुरम रॉयल में किया जा रहा है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी मुख्य वक्तव्य देंगे।
'पत्रिका की-नोट' चर्चा का मुख्य विषय लोकतंत्र और मीडिया रखा गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया भाग ले रहे हैं। वे लोकतांत्रिक मूल्यों और मीडिया की जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा करेंगे।
कार्यक्रम का मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा दिया जाएगा। वहीं, ग्रैमी अवॉर्ड विजेता मोहन वीणा के जनक पंडित विश्व मोहन भट्ट इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिससे आयोजन का महत्व और बढ़ गया है।
पत्रिका की-नोट एक ऐसी संवाद श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य समाज में चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाना और गंभीर मुद्दों पर सार्थक बहस को प्रोत्साहित करना है। जोधपुर में इसकी शुरुआत को लेकर मीडिया और बुद्धिजीवियों में उत्साह देखा जा रहा है।
