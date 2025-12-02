सर्दी में AI से पूछ रहे लोग क्या खाएं, क्या छोड़ें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ?

Desi Immunity: जयपुर. देश के सबसे भरोसेमंद एआई ने आज सर्दियों के लिए ऐसा डाइट चार्ट जारी किया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। #WinterDietByAI ट्रेंड कर रहा है। लोग स्क्रीनशॉट लेकर वॉलपेपर बना रहे हैं और दादी-नानी भी WhatsApp यूनिवर्सिटी में इसे फॉरवर्ड कर रही हैं। एआई का फरमान आ गया है सर्दी में ये खाओ, वरना ठंड लगेगी और इम्यूनिटी भाग जाएगी। सर्दियों में क्या खाएं, क्या नहीं अब इनका जवाब एआई दे रहा है।

ठंड बढ़ते ही शरीर को ज्यादा ऊर्जा और गर्माहट की जरूरत होती है, इसलिए पोषण विशेषज्ञ सर्दियों में देशी घी, गुड़, सूखे मेवे, तिल, मूंगफली और बाजरा-ज्वार जैसे मोटे अनाज को रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं।