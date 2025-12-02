Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सर्दी में AI से पूछ रहे लोग क्या खाएं, क्या छोड़ें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ?

Desi Immunity: जयपुर. देश के सबसे भरोसेमंद एआई ने आज सर्दियों के लिए ऐसा डाइट चार्ट जारी किया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। #WinterDietByAI ट्रेंड कर रहा है। लोग स्क्रीनशॉट लेकर वॉलपेपर बना रहे हैं और दादी-नानी भी WhatsApp यूनिवर्सिटी में इसे फॉरवर्ड कर रही हैं। एआई का फरमान आ गया है

2 min read
जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Dec 02, 2025

Desi Immunity: जयपुर. देश के सबसे भरोसेमंद एआई ने आज सर्दियों के लिए ऐसा डाइट चार्ट जारी किया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। #WinterDietByAI ट्रेंड कर रहा है। लोग स्क्रीनशॉट लेकर वॉलपेपर बना रहे हैं और दादी-नानी भी WhatsApp यूनिवर्सिटी में इसे फॉरवर्ड कर रही हैं। एआई का फरमान आ गया है सर्दी में ये खाओ, वरना ठंड लगेगी और इम्यूनिटी भाग जाएगी। सर्दियों में क्या खाएं, क्या नहीं अब इनका जवाब एआई दे रहा है।
ठंड बढ़ते ही शरीर को ज्यादा ऊर्जा और गर्माहट की जरूरत होती है, इसलिए पोषण विशेषज्ञ सर्दियों में देशी घी, गुड़, सूखे मेवे, तिल, मूंगफली और बाजरा-ज्वार जैसे मोटे अनाज को रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करने की सलाह दे रहे हैं।

एआई ने हरी झंडी दिखाई (रोज खाओ, जितना मन करे)

  • गाजर का हलवा घी वाला, बदाम डालकर
  • तिल-गुड़ के लड्डू घर के बने
  • अदरक-गुड़-घी की चाय सुबह-शाम
  • सरसों का साग, मक्के की रोटी मक्खन लगाकर
  • बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का
  • देसी घी की 2-3 चम्मच रोज (एआई बोला"डरो मत, ये दवा है")
  • अजवाइन-हींग की चाय पेट साफ रहेगा
  • हल्दी-दूध रात को
  • चुकंदर-गाजर-अनार का जूस
  • देशी मुर्गी का सूप (एआई ने खास तौर पर कहा "बोन ब्रॉथ पीयो, हड्डियां लोहे की हो जाएंगी")
  • गाजर, चुकंदर, मूली, शलजम, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, संतरा
  • अदरक, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी
  • देसी घी, गुड़, तिल, मेवे, मूंगफली

एआई ने लाल झंडी दिखाई ये चीजें देखते ही भागो

  • आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा दही
  • मैदे की ब्रेड, पिज्जा, बर्गर
  • बाहर का छोला-भठूरा, पानी-पूरी
  • सुबह खाली पेट नींबू-पानी
  • रात को सलाद
  • ज्यादा कॉफी सर्दियों की हेल्दी आदतेंदिनभर थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी और सूप पीते रहें। नियमित टाइम पर खाना, हल्की धूप और रोजाना वॉक पर ध्यान दें।

एआई का आखिरी संदेश (जो हर घर में पोस्टर बन रहा है)
सर्दी में शरीर को गर्मी चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए। डाइटिंग बाद में करना, पहले इम्यूनिटी बचाओ।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सर्दी में AI से पूछ रहे लोग क्या खाएं, क्या छोड़ें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं ?

