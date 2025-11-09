Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब पुरानी आवासीय योजनाओं में होगा विकास, डवलपर्स को मिली सशर्त मोहलत

Rajasthan New Township Policy : राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। पुरानी आवासीय योजनाओं के भूखंडधारियों को राहत मिली। इन योजनाओं में अब आंतरिक विकास कार्य होगा। डवलपर्स को सशर्त मोहलत मिली। जानिए नई टाउनशिप नीति के तहत क्या शर्त लगाई गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 09, 2025

Rajasthan Government Big Decision Old housing projects will be developed developers granted a conditional prolongation

प्रतीकात्मक फोटो पत्रिका

Rajasthan New Township Policy : राजस्थान सरकार ने पुरानी आवासीय योजनाओं में आंतरिक विकास कार्य पूरे करने की समय सीमा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब ऐसी योजनाओं में जहां डवलपर्स ने विकास कार्य तय समय में पूरे नहीं किए, वहां भी नई टाउनशिप नीति के तहत समय सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि, इसके लिए उन्हें पेनल्टी देनी होगी।

नई टाउनशिप नीति में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी योजना में सड़क, नाली, बिजली जैसी आंतरिक सुविधाएं अधूरी हैं, तो डवलपर कुल भूमि प्रीमियम पर हर साल 10 प्रतिशत पेनल्टी और स्थानीय निकाय स्तर पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना देकर समय सीमा बढ़ा सकेंगे। पुरानी टाउनशिप नीति में दो वर्ष से अधिक समय बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण कई पुरानी योजनाएं अटकी पड़ी थीं और भू-खंडधारकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी।

अधूरे विकास कार्य पूरे करने का रास्ता साफ

अब नई नीति में यह व्यवस्था की गई है कि आवश्यक कारणों पर दो वर्ष तक का अतिरिक्त विस्तार दिया जा सकेगा, बशर्ते निर्धारित पेनल्टी का भुगतान किया जाए। इस निर्णय से पुरानी आवासीय योजनाओं में अधूरे विकास कार्य पूरे करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे लाखों भू-खंडधारकों को राहत मिलेगी और शहरों में अधूरे पड़े बुनियादी ढांचे के कार्यों को गति मिल सकेगी।

विकास शुल्क वसूला, लेकिन सुविधाएं जीरो

निजी खातेदारी की टाउनशिप योजनाओं (जिनमें आंतरिक विकास शुल्क वसूल किया गया है) में पॉलिसी के तहत जमा विकास शुल्क राशि तक ही विकास कार्य कराने का निर्णय किया गया। नगरीय विकास विभाग ने जनवरी, 2022 में यह पत्र जारी किया था।

हालात और हकीकत

निजी खातेदारी योजना के नियमन के समय भूखंडधारियों से निर्धारित विकास शुल्क लिया गया। तय हुआ कि संबंधित अथॉरिटी ही डवलपमेंट कराएगी। उस समय वहां आबादी नहीं बसी थी तो विकास कार्य नहीं कराए गए।

अब भूखंडधारी वहां बसना चाह रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं है। सरकार और अथॉरिटी तर्क दे रही है कि विकास कार्य की लागत तीन गुना बढ़ गई है। बाकी का पैसा कौन देगा।

ये भी पढ़ें

Good News : राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन
हनुमानगढ़
Good News Rajasthan this district Rawatsar cost of Rs 15 crore built grand Jat Bhawan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 07:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब पुरानी आवासीय योजनाओं में होगा विकास, डवलपर्स को मिली सशर्त मोहलत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : बर्फीली हवाओं से राजस्थान में बढ़ी ठंड, जानें अगले सप्ताह कैसा होगा मौसम

Weather Update Rajasthan Cold winds increase cold know what weather next week IMD New Prediction
जयपुर

हरमाड़ा हादसाः नहीं थम रहे आंसू, एक और घायल ने दम तोड़ा, 15 हुई मृतक संख्या, अभी भी कई गंभीर…

Jaipur Harmada Accident
जयपुर

जयपुर: सांगानेर में केला बेचने वाले ने ग्राहक को मारा चाकू, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

Jaipur dispute erupted over purchase of bananas in Sanganer
जयपुर

Jaipur Murder: फिर पत्नी ने पति का किया मर्डर, झगड़े के बाद लोहे की मूसली से फोड़ दिया सिर, बड़ा भाई पहुंचा थाने

जयपुर

जयपुर में मर्चेंट नेवी श्रवणराम की कार से कुचलकर हत्या, 8 महीने पहले हुई थी शादी, कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद

Jaipur Crime Merchant Navy Shravanram crushed to death by car
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.