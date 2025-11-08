Good News : राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन

भव्य जाट भवन का शिलान्यास। फोटो पत्रिका
Good News : रावतसर. शहर में बस स्टेण्ड के पास 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य जाट भवन का शिलान्यास बड़े उत्साहपूर्वक जाट समाज के गणमान्य नागरिकों व सांधु संतों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, चूरू सांसद राहुल कस्वां तथा नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया रहे।
अतिथियों ने अपने संबोधन में तेजाजी महाराज की लोक सेवा, जनकल्याण और सत्य की राह पर अड़िग रहने वाले जीवन मूल्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेजाजी का जीवन त्याग परोपकार की मिसाल है। इसके साथ ही उन्होंने भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की वीरता, नेतृत्व और समाज उत्थान में दिए गए योगदान का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।
अतिथियों ने कहा कि यह जाट भवन समाज की एकता, शिक्षा और प्रगति का केंद्र बनेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और संस्कारों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में हास्य कलाकार ख्याली सहारण ने अपनी हास्य कविताओं व चुटकुलों की प्रस्तुतियों से दर्शकों को खूब हंसाया, वहीं गजेंद्र अजमेरा ने तेजा गायन की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को धार्मिक व सांस्कृतिक के रंग में रंग दिया।
इस दौरान शुक्रवार को जाट भवन की नींव रखी गई। जिसमें शिव मंदिर प्रेमनाथ जी महाराज डेरे के महन्त बाबा बालक नाथ, पूर्व सांसद सुमेधानन्द सरस्वती, चूरू सांसद राहुल कस्वां, नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, बेगराज बेहड़ा द्वारा जाट समाज के जाट भवन की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम के अंत में समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समिति सचिव रायसिंह मील ने आभार जताया।
इस कार्यक्रम में शार्दुल मटोरिया, बेगराज बेहड़ा, मुकेश न्यौल, पूर्व पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण, राजेश सहारण, जेपी गोदारा, डीवाईएसपी सुभाष गोदारा, थानाधिकारी रामचंद्र कसवा, ईओ रजनीश चौधरी, सरपंच शार्दुल बिजारणियां, सरजीत न्यौल, अशोक कुलड़िया, हरीश बेनीवाल सहित बड़ी संख्या में जाट समाज के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे।
