Good News : राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन

अतिथियों ने अपने संबोधन में तेजाजी महाराज की लोक सेवा, जनकल्याण और सत्य की राह पर अड़िग रहने वाले जीवन मूल्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेजाजी का जीवन त्याग परोपकार की मिसाल है। इसके साथ ही उन्होंने भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की वीरता, नेतृत्व और समाज उत्थान में दिए गए योगदान का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।