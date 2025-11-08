Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Good News : राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन

Good News : खुशखबर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर शहर में 15 करोड़ रुपए की लागत से भव्य जाट भवन बनेगा।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 08, 2025

Good News Rajasthan this district Rawatsar cost of Rs 15 crore built grand Jat Bhawan

भव्य जाट भवन का शिलान्यास। फोटो पत्रिका

Good News : रावतसर. शहर में बस स्टेण्ड के पास 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भव्य जाट भवन का शिलान्यास बड़े उत्साहपूर्वक जाट समाज के गणमान्य नागरिकों व सांधु संतों की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, चूरू सांसद राहुल कस्वां तथा नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया रहे।

अतिथियों ने अपने संबोधन में तेजाजी महाराज की लोक सेवा, जनकल्याण और सत्य की राह पर अड़िग रहने वाले जीवन मूल्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेजाजी का जीवन त्याग परोपकार की मिसाल है। इसके साथ ही उन्होंने भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की वीरता, नेतृत्व और समाज उत्थान में दिए गए योगदान का विस्तृत वर्णन करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

समाज की एकता, शिक्षा और प्रगति का केंद्र बनेगा जाट भवन

अतिथियों ने कहा कि यह जाट भवन समाज की एकता, शिक्षा और प्रगति का केंद्र बनेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास और संस्कारों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में हास्य कलाकार ख्याली सहारण ने अपनी हास्य कविताओं व चुटकुलों की प्रस्तुतियों से दर्शकों को खूब हंसाया, वहीं गजेंद्र अजमेरा ने तेजा गायन की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को धार्मिक व सांस्कृतिक के रंग में रंग दिया।

अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित

इस दौरान शुक्रवार को जाट भवन की नींव रखी गई। जिसमें शिव मंदिर प्रेमनाथ जी महाराज डेरे के महन्त बाबा बालक नाथ, पूर्व सांसद सुमेधानन्द सरस्वती, चूरू सांसद राहुल कस्वां, नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, बेगराज बेहड़ा द्वारा जाट समाज के जाट भवन की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम के अंत में समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समिति सचिव रायसिंह मील ने आभार जताया।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जाट समाज के सदस्य मौजूद रहे

इस कार्यक्रम में शार्दुल मटोरिया, बेगराज बेहड़ा, मुकेश न्यौल, पूर्व पालिका अध्यक्ष नीलम सहारण, राजेश सहारण, जेपी गोदारा, डीवाईएसपी सुभाष गोदारा, थानाधिकारी रामचंद्र कसवा, ईओ रजनीश चौधरी, सरपंच शार्दुल बिजारणियां, सरजीत न्यौल, अशोक कुलड़िया, हरीश बेनीवाल सहित बड़ी संख्या में जाट समाज के सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : राजस्थान के शहरी और ग्रामीण निकायों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, अब अफसर करेंगे राज!
जयपुर
Rajasthan Urban and Rural Bodies are set to Undergo Big Changes Now officers will rule Why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 02:27 pm

Published on:

08 Nov 2025 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Good News : राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वोट की फसल से मतलब, खेती-किसानी से नहीं

हनुमानगढ़: मंडी में लगी मूंग की ढेरी।
हनुमानगढ़

पत्रिका में खबर छपने के बाद अफसरों की आंखें खुली, खतरनाक गड्ढ़ों पर पेचवर्क का काम शुरू

हनुमानगढ़: जिला मुख्यालय पर सडक़ों पर बने गड्ढें पर बुधवार को पेचवर्क करती टीम।
हनुमानगढ़

दान की रकम से बने पुलिस कंट्रोल रूम के नए भवन का लोकार्पण, एंटी गैंग्सेटर टॉस्क फोर्स का यहीं से होगा संचालन

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर बुधवार को कंट्रोल रूम के नव निर्मित भवन का लोकार्पण करते पुलिस अधिकारी व मौजूद दानदाता।
हनुमानगढ़

इतने गड्ढ़े कि वाहन चालक रास्ता बदलने को मजबूर, असुरक्षित सडक़ों पर चलना सबकी मजबूरी

हनुमानगढ़ में जंक्शन के सिविल लाइन की सडक़ पर बना गड्ढ़ा।
हनुमानगढ़

आफत के बाद यहां बरसी राहत, कहीं राहत की आस में दिन काट रहे किसान

हनुमानगढ़ जिले में गत दिनों हुई तेज बारिश से खेतों में खराब हुई फसल।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.