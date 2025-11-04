Rajasthan News : जयपुर के बाद अब भरतपुर में 2 सड़कों के नाम बदले गए, खुशी से झूमी जनता, जानिए और क्या बड़े फैसले लिए गए

Rajasthan News : भरतपुर के नगर के दो प्रमुख मार्गों का नाम बदल कर नया नामकरण किया गया। डाक बंगला रोड अब श्री महाराजा अग्रसेन मार्ग के नाम से जाना जाएगा, जबकि गुरुद्वारा रोड को सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का गौरवपूर्ण नाम मिला। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की अध्यक्षता में नगर पालिका की साधारण सभा में यह फैसला लिया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नगर के विकास को लेकर उत्साह व्यक्त किया। 2 नवंबर को जयपुर में कई सड़कों और चौराहों के नाम बदले गए थे।