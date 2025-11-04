Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan News : जयपुर के बाद अब भरतपुर में 2 सड़कों के नाम बदले गए, खुशी से झूमी जनता, जानिए और क्या बड़े फैसले लिए गए

Rajasthan News : गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की अध्यक्षता में भरतपुर के नगर के दो प्रमुख मार्गों का नया नामकरण किया गया। नगर पालिका के इस फैसले से जनता खुश से झूमी। जानिए और क्या बड़े फैसले लिए गए।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 04, 2025

Rajasthan Two roads name change People rejoice Many more major decisions

नगर. नगर पालिका की बैठक के बाद गृह राज्यमंत्री और जनप्रतिनिधि। फोटो पत्रिका

Rajasthan News : भरतपुर के नगर के दो प्रमुख मार्गों का नाम बदल कर नया नामकरण किया गया। डाक बंगला रोड अब श्री महाराजा अग्रसेन मार्ग के नाम से जाना जाएगा, जबकि गुरुद्वारा रोड को सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग का गौरवपूर्ण नाम मिला। गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की अध्यक्षता में नगर पालिका की साधारण सभा में यह फैसला लिया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और नगर के विकास को लेकर उत्साह व्यक्त किया। 2 नवंबर को जयपुर में कई सड़कों और चौराहों के नाम बदले गए थे।

कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी कमलचंद शर्मा, कनिष्ठ अभियंता सुरेश चंद शर्मा, पालिकाध्यक्ष रामावतार मित्तल और उपाध्यक्ष प्रकाश अंबेश, राजेश पाठक, ओमप्रकाश गजिया, चंद्रप्रकाश तिवाड़ी, रामावतार शर्मा, पवन चौथानी, विक्रम सैनी, देवेंद्र कुमार, भानु सोनी, विजयेता सोनी, रीना कुमारी और प्रवेश शर्मा सहित अन्य पार्षद शामिल रहे।

सड़कों और नालों के सुधार में मिलेगा नया आकार

नगर की सड़कों और नालों के सुधार पर विशेष जोर दिया गया। मेला मैदान से शनिदेव मंदिर तक सड़क चौड़ाईकरण कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। गोकुलधाम कॉलोनी में नाली निर्माण और पीलूकी पोखर का सौंदर्यीकरण भी तेजी से पूरा किया जाएगा। अनार देवी विद्यालय के पीछे 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र) पोखर का निर्माण किया जाएगा, जिससे गंदे पानी का संग्रहण और ट्रीटेड वाटर के लिए पोंड तैयार होगा।

सुविधाओं में सुधार

आमजन की सुविधा के लिए मंडी समिति में पार्क और शौचालय निर्माण का निर्णय लिया गया। हरिजन धर्मशाला के सामुदायिक भवन का निर्माण स्वीकृत किया गया। नगर पालिका पुस्तकालय को आधुनिक लाइब्रेरी में बदलने का निर्णय लिया गया जिसका नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामजीलाल शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। बोर्डिंग हाउस के पहले और दूसरे तल का निर्माण भी तेजी से पूरा किया जाएगा।

सड़क सुरक्षा और प्रतीक चिन्हों पर ध्यान

सड़क सुरक्षा और प्रतीक चिन्हों के विषय में भी चर्चा हुई। पार्षद पवन चौथानी ने गौ-माता सर्किल और हाई मास्क लाइट वाले पोलों पर तिरंगा लाइट लगाने का सुझाव दिया। इसके अलावा, इंदिरा सर्किल पर बड़ा तिरंगा स्थापित करने का भी निर्णय लिया।

अन्य विकास कार्य और दिशा निर्देश

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्डिंग हाउस का निर्माण और पार्किंग की व्यवस्था पूरी की जाएगी। अलवर रोड, डीग रोड, खेरली रोड, नदबई रोड और सीकरी रोड पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। अलवर रोड स्थित सर्किल को सामाजिक समरसता सर्किल के रूप में विकसित किया जाएगा।

गृह राज्यमंत्री ने सभी पार्षदों और अधिकारियों से कहा कि नगर के विकास कार्य तेजी, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरे हों। नगरवासियों ने भी विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि हर वार्ड में समान रूप से कार्य होना चाहिए।

विवादों के बावजूद विकास की प्राथमिकता

बैठक में कुछ मुद्दों को लेकर पार्षदों ने नाराजगी जताई। राजेश पाठक ने कहा नगर पालिका ने जमीन तो खाली करवाई, लेकिन कब्जा नहीं लिया। वाल्मीकि मंदिर के सामने सड़क निर्माण और रोड़ चौड़ाईकरण कार्य अभी अधूरे हैं। इसके बावजूद गृह राज्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नगर के विकास कार्य समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ पूरे किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर को अब जाम से मिलेगी राहत, बन रही है नई सड़क
जयपुर
Good News Jaipur Sanganer will get relief from traffic jams Road built along railway track

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 12:25 pm

Published on:

04 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan News : जयपुर के बाद अब भरतपुर में 2 सड़कों के नाम बदले गए, खुशी से झूमी जनता, जानिए और क्या बड़े फैसले लिए गए

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के 9वीं के छात्र का कमाल, तीन महीने में कबाड़ से बनाया मिनी ट्रैक्टर, खासियतें जानकर लोग चौंके

Rajasthan Bharatpur 9th grade student Amazing feat built a mini tractor from scrap in three months Know about its features
भरतपुर

FASTag Update : फास्टैग नियमों में बड़ा बदलाव, 15 नवम्बर से लागू होंगे नए नियम

FASTag rules Big Changes New Rules will be implemented from 15 November
भरतपुर

Bharatpur : ‘कुछ करो मां, मैं मर जाऊंगी…’, बहू का दर्द देख सास सबसे गिड़गिड़ाती रही, आखिरकार सुबह पिंकी की सांसें थम गईं

Bharatpur Janana Hospital gross negligence pregnant woman Pinky dies family members create ruckus
भरतपुर

Rajasthan: बेटे की शादी से ठीक पहले मिली 10 साल से खोई मां… गम में पिता ने छोड़ दिए प्राण, मां-बेटे का मिलन देख आंखों में आए आंसू

Bharatpur
भरतपुर

मंत्री जवाहर सिंह बेढम थाने पहुंचे तो सो रहा था संतरी, थानाधिकारी को लगाई फटकार, कहा-अब बर्दाश्त नहीं

भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.