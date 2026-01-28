UGC Regulations Update : यूजीसी के नए नियम से छात्रों को किया जा सकता है ब्लैकमेल, राजपूत सभा जयपुर चिंतित, पीएम मोदी को लिखा पत्र

राजपूत सभा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से लागू किए गए नए प्रावधानों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में सभाध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने बताया है कि नए प्रावधानों के तहत यदि कोई एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर आरोप लगाता है, तो बिना जांच के तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। यह 'दोष सिद्ध होने तक निर्दोष' होने के मूल कानूनी सिद्धांत के विपरीत है।