UGC Regulations Update : यूजीसी के नए नियम से छात्रों को किया जा सकता है ब्लैकमेल, राजपूत सभा जयपुर चिंतित, पीएम मोदी को लिखा पत्र

राजपूत सभा अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई। फोटो पत्रिका
UGC Regulations Update : राजपूत सभा जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राजपूत सभा अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को एकतरफा बताते हुए इन्हें रद्द करने की मांग की है।
राजपूत सभा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से लागू किए गए नए प्रावधानों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस संबंध में सभाध्यक्ष राम सिंह चंदलाई ने बताया है कि नए प्रावधानों के तहत यदि कोई एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर आरोप लगाता है, तो बिना जांच के तत्काल कार्रवाई का प्रावधान है। यह 'दोष सिद्ध होने तक निर्दोष' होने के मूल कानूनी सिद्धांत के विपरीत है।
राम सिंह चंदलाई ने पत्र में चिंता जताई है कि इस नियम का उपयोग व्यक्तिगत रंजिश, राजनीतिक द्वेष और छात्रों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा सकता है।
महामंत्री धीर सिंह शेखावत ने कहा कि यदि इस नियम को रद्द नहीं किया गया तो राजपूत समाज, सर्व समाज को साथ लेकर आंदोलन करने को विवश होगा।
