Rajasthan : जोधपुर में मायरे का अनूठा नजारा, हाथी पर आया भाई, तो बहन ने क्रेन पर बैठकर किया तिलक

गांव के रमेश जाखड़ अपनी बहन रामकन्या के यहां मायरा भरने पहुंचे तो परंपरा और उत्सव का संगम देखने को मिला। गाजे-बाजों के साथ हाथी पर सवार होकर मायरा लेकर पहुंचे भाई को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। हाथी पर सवार भाई के बधावने और तिलक लगाने के लिए बहन को हाइड्रो क्रेन की मदद लेनी पड़ी।