जोधपुर

Rajasthan : जोधपुर में मायरे का अनूठा नजारा, हाथी पर आया भाई, तो बहन ने क्रेन पर बैठकर किया तिलक

Rajasthan : राजस्थान के जोधपुर जिले के आसोप के गांव में मायरे का अनूठा नजारा। हाथी पर पहुंचा भाई तो बहन भी पीछे नहीं रही। बहन ने क्रेन पर बैठकर भाई का तिलक किया। यह नजारा और मायरा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 01, 2025

Jodhpur unique scene of Mayre brother arrived on an elephant sister performed Tilak sitting on a crane

हाथी पर भाई और क्रेन पर बहन। फोटो पत्रिका

Rajasthan : जोधपुर के आसोप कस्बे के निकटवर्ती गारासनी गांव में मायरे की रस्म के दौरान शनिवार को अनूठा नजारा देखने को मिला। हाथी पर पहुंचा भाई तो बहन भी पीछे नहीं रही। बहन ने क्रेन पर बैठकर भाई का तिलक किया। यह नजारा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बहन को लेनी पड़ी हाइड्रो क्रेन की मदद

गांव के रमेश जाखड़ अपनी बहन रामकन्या के यहां मायरा भरने पहुंचे तो परंपरा और उत्सव का संगम देखने को मिला। गाजे-बाजों के साथ हाथी पर सवार होकर मायरा लेकर पहुंचे भाई को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। हाथी पर सवार भाई के बधावने और तिलक लगाने के लिए बहन को हाइड्रो क्रेन की मदद लेनी पड़ी।

मायरे में दी गई नकदी, सोना और भूखंड़ रहा चर्चा का विषय

मायरे में भाई ने अपनी बहन को 21 लाख रुपए नकद, 10 तोला सोना और एक भूखंड भेंट स्वरूप दिया। इस रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। मायरे में दी गई नकदी, सोना और भूखंड़ चर्चा का विषय रहा।

Published on:

01 Nov 2025 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan : जोधपुर में मायरे का अनूठा नजारा, हाथी पर आया भाई, तो बहन ने क्रेन पर बैठकर किया तिलक

