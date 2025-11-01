Rajasthan : जोधपुर में मायरे का अनूठा नजारा, हाथी पर आया भाई, तो बहन ने क्रेन पर बैठकर किया तिलक

हाथी पर भाई और क्रेन पर बहन। फोटो पत्रिका
Rajasthan : जोधपुर के आसोप कस्बे के निकटवर्ती गारासनी गांव में मायरे की रस्म के दौरान शनिवार को अनूठा नजारा देखने को मिला। हाथी पर पहुंचा भाई तो बहन भी पीछे नहीं रही। बहन ने क्रेन पर बैठकर भाई का तिलक किया। यह नजारा पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
गांव के रमेश जाखड़ अपनी बहन रामकन्या के यहां मायरा भरने पहुंचे तो परंपरा और उत्सव का संगम देखने को मिला। गाजे-बाजों के साथ हाथी पर सवार होकर मायरा लेकर पहुंचे भाई को देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। हाथी पर सवार भाई के बधावने और तिलक लगाने के लिए बहन को हाइड्रो क्रेन की मदद लेनी पड़ी।
मायरे में भाई ने अपनी बहन को 21 लाख रुपए नकद, 10 तोला सोना और एक भूखंड भेंट स्वरूप दिया। इस रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। मायरे में दी गई नकदी, सोना और भूखंड़ चर्चा का विषय रहा।
