Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख नए जुड़े, 42 लाख स्वेच्छा से हटे, गिवअप अभियान की डेट बढ़ी

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिवअप अभियान को अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में अभी तक 42 लाख अपात्र स्वेच्छा से नाम वापस ले चुके हैं।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 01, 2025

Food Security Scheme New Update Rajasthan 7 million new members join 4.2 million voluntarily withdraw Give-Up campaign will continue until 31 December

फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना में नया अपडेट। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिवअप अभियान को अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों को हटाने के लिए खाद्य विभाग की ओर से 1 जनवरी से शुरू किए गए गिवअप अभियान के दौरान प्रदेश में अभी तक 42 लाख अपात्र स्वेच्छा से नाम वापस ले चुके हैं। ऐसे में अब विभाग ने अभियान को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

27 लाख के नाम योजना से स्वत: ही हटे

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गिवअप अभियान के नतीजे सकारात्मक आ रहे हैं। अभियान के तहत 10 महीने में 42 लाख अपात्र योजना से हट चुके हैं और 70 लाख पात्र लोगों को शामिल किया गया है। वहीं केवाईसी नहीं कराने पर 27 लाख लोगों के नाम योजना से स्वत: ही हट गए।

मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को चूरू जिले में खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली तथा विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देश दिए।

फील्ड में मुस्तैदी से काम करें अधिकार

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश के 40 जिलों में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई तथा योजनाओं व विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में उतर कर मुस्तैदी से काम करें। उन्होंने 30 नवंबर तक की समयसीमा निर्धारित करते हुए कहा कि रिक्त दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का आवंटन यथाशीघ्र किया जाए। इसी के साथ राशन डीलरों का कमीशन आदि भी समयबद्ध ढंग से वितरण किया जाए।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख नए जुड़े, 42 लाख स्वेच्छा से हटे, गिवअप अभियान की डेट बढ़ी

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

