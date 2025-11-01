Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 70 लाख नए जुड़े, 42 लाख स्वेच्छा से हटे, गिवअप अभियान की डेट बढ़ी

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना में नया अपडेट। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे गिवअप अभियान को अब 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों को हटाने के लिए खाद्य विभाग की ओर से 1 जनवरी से शुरू किए गए गिवअप अभियान के दौरान प्रदेश में अभी तक 42 लाख अपात्र स्वेच्छा से नाम वापस ले चुके हैं। ऐसे में अब विभाग ने अभियान को भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।