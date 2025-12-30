Year Ender Story: मिस वर्ल्ड से लेकर बॉक्सिंग वर्ल्ड कप तक, 2025 में इन लोगों ने देश-दुनिया में रोशन किया कोटा का नाम

भारतीय विश्वविद्यालय खेल परिषद की ओर से भारतीय विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम के चयन के लिए ट्रायल्स का आयोजन गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में किया गया। इन ट्रायल्स के माध्यम से चयनित खिलाड़ी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय क्रिकेट टीमों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय शृंखला में भाग लेंगे। कोटा विश्वविद्यालय के पांच खिलाड़ी तन्मय तिवारी, निक्की चौहान, आशीष इंडोरिया, हर्ष मीणा और भगवान सिंह का चयन इन राष्ट्रीय ट्रायल्स के लिए हुआ। खिलाड़ियों का चयन विज्जी ट्रॉफी 2024-25 एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया।