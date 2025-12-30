30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

कोटा

Year Ender Story: मिस वर्ल्ड से लेकर बॉक्सिंग वर्ल्ड कप तक, 2025 में इन लोगों ने देश-दुनिया में रोशन किया कोटा का नाम

Kota Shines Globally: साल 2025 कोटा के लिए प्रतिभा, परिश्रम और सफलता का प्रतीक बनकर सामने आया। सौंदर्य प्रतियोगिताओं से लेकर खेल के अंतरराष्ट्रीय मंच तक, कोटा के होनहारों ने अपनी मेहनत से न सिर्फ पदक और खिताब जीते बल्कि शहर को वैश्विक पहचान भी दिलाई।

3 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 30, 2025

Kota-Year-2025

फोटो: पत्रिका

2025 Kota Achievements: साल 2025 कोटा के लिए उपलब्धियों और गौरव का साल साबित हुआ। फैशन की दुनिया से लेकर क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग रिंग तक, कोटा की प्रतिभाओं ने देश-दुनिया में अपनी चमक बिखेरी। मिस वर्ल्ड मंच से लेकर वर्ल्ड कप और यूनिवर्सिटी गेम्स तक, इन उपलब्धियों ने कोटा का नाम वैश्विक स्तर पर दर्ज हुआ है।

25 मई : कोटा की नंदिनी गुप्ता बनीं मिस वर्ल्ड-2025 टॉप मॉडल चैलेंज विजेता

मिस इंडिया 2023 रह चुकी कोटा शहर की बेटी नंदिनी गुप्ता ने मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता के ‘टॉप मॉडल चैलेंज’ में जीत हासिल की। यह प्रतिष्ठित खिताब उन्होंने एशिया-ओशिनिया रीजन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हासिल किया। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में नंदिनी टॉप मॉडल चैलेंज की लिस्ट शामिल हुई। ये कॉन्टेस्ट जीतने वाली 4 मॉडल में से एक थी।

7 नवंबर : भारतीय विश्वविद्यालय क्रिकेट ट्रायल्स में कोटा विश्वविद्यालय के 5 खिलाड़ियों का चयन

भारतीय विश्वविद्यालय खेल परिषद की ओर से भारतीय विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम के चयन के लिए ट्रायल्स का आयोजन गुरुनानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में किया गया। इन ट्रायल्स के माध्यम से चयनित खिलाड़ी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय क्रिकेट टीमों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय शृंखला में भाग लेंगे। कोटा विश्वविद्यालय के पांच खिलाड़ी तन्मय तिवारी, निक्की चौहान, आशीष इंडोरिया, हर्ष मीणा और भगवान सिंह का चयन इन राष्ट्रीय ट्रायल्स के लिए हुआ। खिलाड़ियों का चयन विज्जी ट्रॉफी 2024-25 एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया।

20 नवंबर : अरुंधति ने महिला वर्ल्ड कप में भारत को दिलाया स्वर्ण

कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने हाल ही (नवंबर 2025 में) ग्रेटर नोएडा में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में 70 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, जहां उन्होंने उज़्बेकिस्तान की ओकिरोवा अजीजा को 5-0 से हराया।

चोटों से उबरकर यह उनका सीनियर वर्ग का पहला बड़ा गोल्ड था। विदेशी धरती पर तिरंगा लहराकर अरुंधति ने एक बार फिर कोटा और देश का मान बढ़ाया। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में विश्व विजेता रह चुकी अरुंधति अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सात स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

26 नवंबर : खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में नीरज ने दिलाया स्वर्ण पदक

कोटा विश्वविद्यालय के जूडो खिलाड़ी नीरज नैन ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह कोटा विश्वविद्यालय के इतिहास में जूडो का पहला पदक है। नीरज नैन ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए खिताब जीता। यह प्रतियोगिता एमएलएसयू, उदयपुर परिसर में भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई।

Updated on:

30 Dec 2025 04:18 pm

Published on:

30 Dec 2025 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Year Ender Story: मिस वर्ल्ड से लेकर बॉक्सिंग वर्ल्ड कप तक, 2025 में इन लोगों ने देश-दुनिया में रोशन किया कोटा का नाम

