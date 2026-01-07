7 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

School Holiday: शीतलहर का कहर, राजस्थान के कई जिलों में कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टियां 10 से 12 जनवरी तक

Cold Weather Impact: बढ़ती ठंड बनी वजह, सिरोही, अजमेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में अवकाश घोषित। बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क, स्कूल समय में किया गया बदलाव।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 07, 2026

school holiday

Photo- Meta AI

Cold Wave Alert: जयपुर. राजस्थान में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई जिलों में स्कूल अवकाश बढ़ा दिए हैं।

सिरोही जिला कलक्टर अल्पा चौधरी ने कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय जिले में गिरते तापमान और स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

श्रीगंगानगर जिले में भी शीतलहर को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय अब संशोधित समय सारिणी के अनुसार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे, ताकि बच्चों को अत्यधिक ठंड से राहत मिल सके।

अजमेर जिला प्रशासन ने भी प्री-प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिया है। पहले यह अवकाश 7 जनवरी तक निर्धारित था।

इसी प्रकार जैसलमेर जिले में भी नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है।

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाव के पर्याप्त उपाय अपनाएं और मौसम से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

Updated on:

07 Jan 2026 10:19 pm

Published on:

07 Jan 2026 10:16 pm

जयपुर

