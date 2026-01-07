School Holiday: शीतलहर का कहर, राजस्थान के कई जिलों में कक्षा 8 तक स्कूलों की छुट्टियां 10 से 12 जनवरी तक

श्रीगंगानगर जिले में भी शीतलहर को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय अब संशोधित समय सारिणी के अनुसार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे, ताकि बच्चों को अत्यधिक ठंड से राहत मिल सके।