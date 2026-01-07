अवैध निर्माण पर जेडीए की सख्ती… 606 बीघा सरकारी जमीन को कराया खाली, 392 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर

महानिरीक्षक पुलिस, जेडीए राहुल कोटोकी ने बताया कि जेडीए ने पिछले साल एक जनवरी से 31 दिसंबर तक सबसे अधिक दिल्ली रोड पर जोन—13 में 183.5 बीघा सरकारी जमीन से कब्जा व अतिक्रमण हटाया। जबकि इकोलोजिकल जोन में आगरा रोड पर 135 बीघा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाए, वहीं जोन 12 में कालवाड़ रोड क्षेत्र में 122.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा अपने कब्जे में ली। जेडीए ने पिछले एक साल में अवैध कॉलोनी बसाने पर खातेदारी निरस्त करने के लिए 181 प्रकरण जिला प्रशासन को भेजे हैं। कोटोकी ने बताया कि अब अवैध कॉलोनी बसाने वालों से कार्रवाई का पूरा खर्चा वसूल किया जाएगा।