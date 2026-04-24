प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर मो. इरफान की हत्या: फरार दो भाइयों में से एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Property dealer Mohammad Irfan murder case: प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर मो. इरफान के हत्यारोपी एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके ऊपर 25000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जबकि एक भाई अभी भी फरार है। 25 हजार रुपए के इनामी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। जिससे पूछताछ के बाद आहम सुराग मिलेंगे। इसके पहले पुलिस ने अतीक अहमद की शूटर की बहन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जहां से जेल भेज दिया जाएगा। मामला 8 अप्रैल का है। जब करेली थाना क्षेत्र के बिस्मिल्लाह चौराहे पर प्रॉपर्टी डीलर इरफान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय वह चाय पी रहा था।