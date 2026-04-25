रामचरितमानस की तरह गाया जाएगा संविधान, रामचरितमानस की तर्ज पर नई पहल, गोल्डन बुक में दर्ज इतिहास

इस महान कार्य में भारत समेत नेपाल, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कुवैत के कुल 142 रचनाकारों ने भाग लिया। इन्होंने मिलकर संविधान को काव्य रूप दिया। इस पुस्तक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। यह पुस्तक ‘छंदबद्ध भारत का संविधान’ नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें संविधान के मूल भाव को बिना बदले सरल, सुंदर और मधुर भाषा में प्रस्तुत किया गया है।