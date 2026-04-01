Maulana Raped Girl: शर्मसार! मस्जिद में बुलाकर किया मौलाना ने लड़की का रेप

इस मामले में ASP विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया, '' युवती की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।'' पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।