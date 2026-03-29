नमाज पढ़ने के बाद भड़का विवाद, इमाम हटाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, मस्जिद के बाहर जमकर चले पत्थर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों ने कोतवाली शिकारपुर में एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। एसपी ग्रामीण तेजवीर सिंह ने बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र की डोरी वाली मस्जिद में इमाम हटाने और नया इमाम रखने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है।