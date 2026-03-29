नमाज पढ़ने के बाद भड़का विवाद, इमाम हटाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, मस्जिद के बाहर जमकर चले पत्थर

इमाम को लेकर दो गुट भिड़े Source- X
Bulandshahr Crime News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कोतवाली शिकारपुर क्षेत्र के ड्ढोरी वाले मोहल्ले में शनिवार रात एक गंभीर विवाद हुआ। मस्जिद में इमाम रखने के मुद्दे पर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो जल्द ही मारपीट और पथराव में बदल गया। दोनों पक्ष मस्जिद के बाहर आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। इस दौरान काफी हंगामा मच गया। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ते और पथराव करते हुए साफ दिख रहे हैं।
पुलिस के अनुसार, पूरा विवाद मस्जिद में इमाम की नियुक्ति को लेकर था। एक पक्ष मस्जिद में नया इमाम रखना चाहता था, जबकि दूसरा पक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा था। विवाद नमाज के बाद शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग मारपीट करने लगे। यह विवाद एक ही समुदाय के दो अलग-अलग गुटों के बीच हुआ है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों ने कोतवाली शिकारपुर में एक-दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। एसपी ग्रामीण तेजवीर सिंह ने बताया कि शिकारपुर थाना क्षेत्र की डोरी वाली मस्जिद में इमाम हटाने और नया इमाम रखने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है।
इस घटना से ड्ढोरी वाले मोहल्ले में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों में डर है कि विवाद फिर से भड़क न जाए। पुलिस ने मौके पर पर्याप्त बल तैनात कर दिया है, ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। ग्रामीणों का कहना है कि छोटी-छोटी बातों पर ऐसे विवाद होने से पूरे इलाके की शांति प्रभावित होती है। कई लोग चाहते हैं कि दोनों पक्ष आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाएं।
एसपी ग्रामीण तेजवीर सिंह ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। पुलिस का प्रयास है कि इस विवाद को जल्द से जल्द शांत किया जाए और मस्जिद क्षेत्र में फिर से सामान्य स्थिति बहाल हो।
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