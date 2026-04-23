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यूपी बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा कायम, योगी आदित्यनाथ बोले– सफलता अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 में इस बार छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं में टॉप-3 में 5 लड़कियां शामिल हैं, जबकि 12वीं में शिखा वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया।

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Anuj Singh

Apr 23, 2026

फोटो में सीएम योगी (सोर्स: ANI)

UP Board Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, जिसमें सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83% अंकों के साथ टॉप किया है। दूसरे स्थान पर बाराबंकी की अदिति रहीं, जिन्होंने 97.50% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर 97.33% अंक के साथ सीतापुर की अर्पिता, झांसी के ऋषभ साहू और बाराबंकी की परी वर्मा हैं। इस बार टॉप-3 में कुल 6 छात्र-छात्राएं हैं, जिनमें से 5 लड़कियां हैं, जो इस साल की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाली हैं।

12वीं की परीक्षा में टॉप

इंटरमीडिएट (12वीं) कक्षा की परीक्षा में सीतापुर की शिखा वर्मा ने 97.60% अंक प्राप्त कर प्रदेश में टॉप किया है। यह शिखा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और उनके परिवार एवं विद्यालय के लिए गर्व का क्षण है। टॉपरों की सूची में अन्य छात्रों के नाम और उनके अंकों का विवरण जल्द ही आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टॉपर्स और सभी सफल छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह सफलता आपके अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।" उन्होंने आगे कहा कि "आप सभी विद्यार्थी भविष्य में भी इसी लगन, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलता के नए आयाम स्थापित करें, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है।"

शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान

उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने भी टॉपर्स और सफल छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नकलविहीन परीक्षा हुई है। तनाव मुक्त परीक्षा हुई है। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिया है। मैं मुख्यमंत्री का अभिनंदन करती हूं कि इतना अच्छा परिणाम आया है। मैं उन अभिभावकों का भी अभिनंदन करती हूं जिन्होंने अपने बच्चों को परीक्षा की तैयारी में सहयोग किया।"

कुल 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने लिया हिस्सा

इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कुल 52 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था। रिजल्ट में यह भी दिखाया गया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट घोषित करने में दो दिन की जल्दी की गई। परीक्षा में छात्रों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इस बार विशेष रूप से लड़कियों ने टॉप किया है।

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Published on:

23 Apr 2026 05:06 pm

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