यूपी बोर्ड रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा कायम, योगी आदित्यनाथ बोले– सफलता अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टॉपर्स और सभी सफल छात्रों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह सफलता आपके अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।" उन्होंने आगे कहा कि "आप सभी विद्यार्थी भविष्य में भी इसी लगन, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सफलता के नए आयाम स्थापित करें, माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है।"