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UP Board Result: अलर्ट: बस कुछ ही पलों में जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट

UP Board 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी होगा, छात्र आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर पर रोल नंबर डालकर अपना परिणाम तुरंत ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 23, 2026

चेक करें 10वीं-12वीं का परिणाम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

चेक करें 10वीं-12वीं का परिणाम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Board Results 2026 Releasing: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षाओं के परिणाम आज 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। लाखों छात्रों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बोर्ड ने आधिकारिक रूप से रिजल्ट की तारीख और समय की घोषणा कर दी है, जिसके बाद छात्रों में उत्साह और उत्सुकता चरम पर है।

शाम 4 बजे आएगा रिजल्ट

यूपी बोर्ड के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम घोषित करेंगे। इसके साथ ही रिजल्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर के माध्यम से आसानी से देख सकेंगे।

यहां देखें रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र निम्नलिखित वेबसाइट्स पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं:

  • . upmsp.edu.in
  • . results.digilocker.gov.in

इन वेबसाइट्स पर छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करके परिणाम देखना होगा।

लाखों छात्रों का इंतजार खत्म

इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में 50 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। ऐसे में यह परिणाम प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा परिणामों में से एक है। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होती है।

कैसे चेक करें रिजल्ट (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  • STEP 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं।
  • STEP 2: होमपेज पर “रिजल्ट” सेक्शन में जाएं और
  • UP Board Class 10th Result 2026याUP Board Class 12th Result 2026लिंक पर क्लिक करें।
  • STEP 3: अब अपना रोल नंबर और आवश्यक विवरण भरें।
  • STEP 4: स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को सही-सही दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • STEP 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं।

डिजिलॉकर पर भी मिलेगा रिजल्ट

छात्र डिजिलॉकर (results.digilocker.gov.in) के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहां से वे अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आगे के लिए मान्य होगी।

वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना

रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, जिससे साइट धीमी हो सकती है या अस्थायी रूप से डाउन भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।

रिजल्ट के बाद क्या करें

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  • अपने अंकों की जांच ध्यान से करें
  • यदि कोई त्रुटि हो, तो संबंधित स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें
  • भविष्य की पढ़ाई और करियर की योजना बनाएं

सलाह

वरिष्ठ जानकारों  का कहना है कि रिजल्ट जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन यह अंतिम नहीं है।

  • अच्छे अंक आने पर आगे की तैयारी शुरू करें
  • अपेक्षा से कम अंक आने पर निराश न हों
  • वैकल्पिक अवसरों और सुधार की संभावनाओं पर ध्यान दें

बोर्ड की पारदर्शी व्यवस्था

इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए कई कदम उठाए थे।

  • सीसीटीवी निगरानीडिजिटल मॉनिटरिंगसख्त परीक्षा केंद्र व्यवस्था
  • इन प्रयासों का असर भी देखने को मिला और परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

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Published on:

23 Apr 2026 03:57 pm

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