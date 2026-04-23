UP Board Result: अलर्ट: बस कुछ ही पलों में जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट

चेक करें 10वीं-12वीं का परिणाम (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Board Results 2026 Releasing: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षाओं के परिणाम आज 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। लाखों छात्रों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बोर्ड ने आधिकारिक रूप से रिजल्ट की तारीख और समय की घोषणा कर दी है, जिसके बाद छात्रों में उत्साह और उत्सुकता चरम पर है।
यूपी बोर्ड के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम घोषित करेंगे। इसके साथ ही रिजल्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर के माध्यम से आसानी से देख सकेंगे।
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र निम्नलिखित वेबसाइट्स पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं:
इन वेबसाइट्स पर छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करके परिणाम देखना होगा।
इस वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में 50 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। ऐसे में यह परिणाम प्रदेश के सबसे बड़े परीक्षा परिणामों में से एक है। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होती है।
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
छात्र डिजिलॉकर (results.digilocker.gov.in) के माध्यम से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहां से वे अपनी डिजिटल मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आगे के लिए मान्य होगी।
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, जिससे साइट धीमी हो सकती है या अस्थायी रूप से डाउन भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।
रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:
वरिष्ठ जानकारों का कहना है कि रिजल्ट जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन यह अंतिम नहीं है।
इस बार यूपी बोर्ड ने परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए कई कदम उठाए थे।
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