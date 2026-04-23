UP Board Result: अलर्ट: बस कुछ ही पलों में जारी होगा यूपी बोर्ड रिजल्ट

UP Board Results 2026 Releasing: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा आयोजित हाई स्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) परीक्षाओं के परिणाम आज 23 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। लाखों छात्रों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बोर्ड ने आधिकारिक रूप से रिजल्ट की तारीख और समय की घोषणा कर दी है, जिसके बाद छात्रों में उत्साह और उत्सुकता चरम पर है।