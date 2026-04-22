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वाराणसी में लगी भयंकर आग, 5 KM से दिखाई दे रहा धुआं, जलशक्ति मिशन की पाइपें जलकर राख

Varanasi Fire News : वाराणसी के बड़ागांव में जल जीवन मिशन की पाइपों में भीषण आग लग गई। 5 किमी दूर तक दिखा काले धुएं का गुब्बारा, लाखों की पाइपें जलकर राख। ग्रामीणों ने जल निगम पर लगाया लापरवाही का आरोप।

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वाराणसी

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Avaneesh Kumar Mishra

Apr 22, 2026

वाराणसी में लगी आग, PC- X

वाराणसी : वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र के अनेई (अनेई बाजार) में जल निगम की रिलायंस ब्रांड की काली पाइपों में बुधवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसमान में उठते काले धुएं का गुब्बारा 5 किलोमीटर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और जल जीवन मिशन योजना के लिए रखी गई लाखों रुपये की पाइपें जलकर पूरी तरह राख हो गईं।

तुलसी दास इंटर कॉलेज के खेल मैदान के पास स्थित खाली जमीन पर जल निगम विभाग ने पिछले कई महीनों से जल जीवन मिशन के काम के लिए पाइपें इकट्ठा करके रखी हुई थीं। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक इन पाइपों में आग भड़क उठी।

फायर ब्रिग्रेड का खत्म हो गया पानी

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अचानक लपटें देखीं और तुरंत पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर कुछ पाइपों को अलग करने की कोशिश की, जिससे कुछ हिस्से बच गए। हालांकि, पानी खत्म होने के कारण फायर ब्रिगेड पूरी तरह आग पर काबू नहीं पा सकी।

दोपहर बाद तक आग धीरे-धीरे अपने आप कम होने लगी, लेकिन बीच-बीच में हवा चलने से विशाल चिंगारियां उठ रही थीं। आग पूरी तरह बुझने में काफी समय लगा।

स्थानीय चौकी प्रभारी साधोगंज, अविनाश सिंह ने बताया कि आग लगने का संभावित कारण पाइप के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से निकली चिंगारी हो सकती है। हालांकि, घटना की सटीक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।

आग की चपेट में आया 63KVA का ट्रांसफार्मर

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने जल निगम विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पाइपें कई महीनों से खुले में पड़ी हुई थीं। यदि समय पर इनका उपयोग कर लिया जाता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आग की चपेट में पास का एक 63 KVA ट्रांसफॉर्मर भी आ गया और वह पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया।

घटना से क्षेत्र में भारी चिंता और भय का माहौल बन गया। लोग जल निगम की कार्यप्रणाली और सामग्री की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। इस आग से जल जीवन मिशन योजना को सीधा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ये पाइपें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाली थीं।

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Published on:

22 Apr 2026 07:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी में लगी भयंकर आग, 5 KM से दिखाई दे रहा धुआं, जलशक्ति मिशन की पाइपें जलकर राख

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