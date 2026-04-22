वाराणसी में लगी भयंकर आग, 5 KM से दिखाई दे रहा धुआं, जलशक्ति मिशन की पाइपें जलकर राख

वाराणसी : वाराणसी के बड़ागांव क्षेत्र के अनेई (अनेई बाजार) में जल निगम की रिलायंस ब्रांड की काली पाइपों में बुधवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आसमान में उठते काले धुएं का गुब्बारा 5 किलोमीटर दूर तक साफ दिखाई दे रहा था। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और जल जीवन मिशन योजना के लिए रखी गई लाखों रुपये की पाइपें जलकर पूरी तरह राख हो गईं।