वाराणसी जं. से हाईटेक होगा काशी रेलवे स्टेशन, 50 मीटर पर मॉल, स्मार्ट होगा 2 किमी का दायरा

नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि काशी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प का कार्य चल रहा है। स्टेशन से कुछ मीटर की दूरी पर कज्जाकपुरा में एक यूनिटी मॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉल के बनने के बाद वहां से नगर निगम को रेवेन्यू में काफी ज्यादा इजाफा होगा। इसके साथ ही आसपास के इलाकों का भी डेवलपमेंट कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के लिए तीन तरफ से रास्ते का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां पहले जाने के लिए एक ही रास्ता हुआ करता था। उन्होंने बताया कि काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारिकरण के बाद नमो घाट की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और वाराणसी रेलवे स्टेशन का लोड भी काम हो जाएगा।