11 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण: 24 लाख पगड़ी दी, 18 हजार किराया, अब कहां जाएं? उजड़ती दुकानों के बीच छलका व्यापारी का दर्द

Varanasi Dalmandi News: काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की राह सुगम करने के लिए पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी 'दालमंडी' के चौड़ीकरण ने रफ्तार पकड़ ली है। नोटिस और मुनादी के बाद गुरुवार को 12 भवनों को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आइए जानते हैं इस पर क्या कहना है कि वहां के दुकानदारों का?

less than 1 minute read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Jun 11, 2026

Dalmandi demolition

ध्वस्तिकरण के लिए पहुंचा बुलडोजर, Pc-Patrika

Dalmandi Demolition In Varanasi: पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां एक सुगम रास्ता बनाया जा रहा है। वहीं, गुरुवार को 12 नए भवनों को ध्वस्त किया जाना है, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। ध्वस्तीकरण से ठीक पहले वाराणसी पुलिस और प्रशासन ने इलाके में एक बार फिर मुनादी कराई। प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन भवनों का धवस्ती करण करना है उनको अतिशीघ्र खाली कर दें।

मोबाइल की दुकान लगाने वाले अब्दुल मजीद में बताया कि उन्होंने 24 लाख देकर दुकान किराए पर ली थी और प्रति माह 18 हजार रुपए किराया भरते हैं। अब उनके मोबाइल की दुकान टूटने जा रही है। ऐसे में उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को दालमंडी को तोड़ने से पहले दुकानदारों को कहीं विस्थापित किया जाना चाहिए था, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

खबर अपडेट की जा रही हैं.....

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Jun 2026 12:52 pm

Published on:

11 Jun 2026 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण: 24 लाख पगड़ी दी, 18 हजार किराया, अब कहां जाएं? उजड़ती दुकानों के बीच छलका व्यापारी का दर्द

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी जं. से हाईटेक होगा काशी रेलवे स्टेशन, 50 मीटर पर मॉल, स्मार्ट होगा 2 किमी का दायरा

Kashi railway station
वाराणसी

भूटान को जमीन उपलब्ध कराएगा भारत, वाराणसी में बनेगा मंदिर और गेस्ट हाउस, जानें कितना होगा किराया

Indo-bhutan news
वाराणसी

घर से टिफिन पैक करके वाराणसी में बॉयज हॉस्टल पहुंची छात्रा की मौत, पुलिस आवास में परिवार संग रहती थी युवती

dead body (Demo pic)
वाराणसी

भगवान राम पर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें! कोर्ट ने दिया नए सिरे से सुनवाई का आदेश

Congress Leasder Rahul Gandhi
वाराणसी

सांसद बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बदल दी काशी की सूरत! धर्म नगरी मॉडल शहर बनी, हजारों करोड़ से बदली तस्वीर

Narendra Modi
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.