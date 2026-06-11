वाराणसी दालमंडी चौड़ीकरण: 24 लाख पगड़ी दी, 18 हजार किराया, अब कहां जाएं? उजड़ती दुकानों के बीच छलका व्यापारी का दर्द

ध्वस्तिकरण के लिए पहुंचा बुलडोजर, Pc-Patrika
Dalmandi Demolition In Varanasi: पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दालमंडी के चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहां एक सुगम रास्ता बनाया जा रहा है। वहीं, गुरुवार को 12 नए भवनों को ध्वस्त किया जाना है, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। ध्वस्तीकरण से ठीक पहले वाराणसी पुलिस और प्रशासन ने इलाके में एक बार फिर मुनादी कराई। प्रशासन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिन भवनों का धवस्ती करण करना है उनको अतिशीघ्र खाली कर दें।
मोबाइल की दुकान लगाने वाले अब्दुल मजीद में बताया कि उन्होंने 24 लाख देकर दुकान किराए पर ली थी और प्रति माह 18 हजार रुपए किराया भरते हैं। अब उनके मोबाइल की दुकान टूटने जा रही है। ऐसे में उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को दालमंडी को तोड़ने से पहले दुकानदारों को कहीं विस्थापित किया जाना चाहिए था, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
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