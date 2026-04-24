धर्म नगरी में अधर्म! जबरन धर्मान्तरण फिर दुष्कर्म, पीड़िता ने रोते हुए परिवार को बताई आपबीती

जानकारी के मुताबिक, सिगरा थाना पुलिस ने मोहम्मद रुस्तम नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कैंट थाना क्षेत्र के गडैया गोसियाना इलाके का रहने वाले रुस्तम ने एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ अंबेडकर नगर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं, वापस वाराणसी आने के बाद पीड़िता ने पूरी आप बीती अपने परिवार को बताई, जिसके बाद परिवार की तरफ से लिखित तहरीर मिलने के बाद सिगरा पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया है।