24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

धर्म नगरी में अधर्म! जबरन धर्मान्तरण फिर दुष्कर्म, पीड़िता ने रोते हुए परिवार को बताई आपबीती

सिगरा थाना पुलिस ने मोहम्मद रुस्तम नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कैंट थाना क्षेत्र के गडैया गोसियाना इलाके का रहने वाले रुस्तम ने एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ अंबेडकर नगर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया..

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Apr 24, 2026

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

वाराणसी: सिगरा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन धर्मांतरण करवाने और दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने उसके साथ हुई इस वारदात को अपने परिवार को बताया। इसके बाद परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, सिगरा थाना पुलिस ने मोहम्मद रुस्तम नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कैंट थाना क्षेत्र के गडैया गोसियाना इलाके का रहने वाले रुस्तम ने एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ अंबेडकर नगर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं, वापस वाराणसी आने के बाद पीड़िता ने पूरी आप बीती अपने परिवार को बताई, जिसके बाद परिवार की तरफ से लिखित तहरीर मिलने के बाद सिगरा पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या बोली पुलिस

सिगरा थाना अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के परिवार की तरफ से 21 अप्रैल को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने उसे 22 अप्रैल को बरामद कर परिवार को सौंप दिया। इसके बाद पीड़िता के परिवार ने गुमसुदगी का प्रार्थना पत्र वापस ले लिया। वहीं, पीड़िता ने घर वापस आने के बाद रोते हुए अपने परिवार से अपनी आपबीती बताई। इसके बाद परिवार ने 23 अप्रैल को एक बार फिर से पुलिस से शिकायत दर्ज कराई।

मजार पर धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप

पीड़िता ने बताया कि वह स्कूल गई थी और उसका भाई उसे छोड़ने के बाद घर चला गया, जिसके बाद मोहम्मद रुस्तम विद्यालय आया और पीड़िता को घूमने के बहाने लेकर चला गया। पीड़िता ने बताया कि वह उसे बहला फुसलाकर अंबेडकर नगर ले गया और एक मजार पर पानी पिलाने के बहाने नशीला पदार्थ पिला दिया और जबरन उसकी मर्जी के बिना धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा।

आंबेडकर नगर के होटल में दुष्कर्म

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसका नाम बदलकर आफरीन बानो रख दिया और उसी नाम से एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया। इसके बाद आरोपी उसे लेकर एक होटल के कमरे में रूम लेकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह बेहोश हो गई। वहीं, आरोपी ने उसके फर्जी कागजात बनवाकर अंबेडकर नगर कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की। इस दौरान शोर मचाने के बाद एक अधिवक्ता को शक हो गया और पूछताछ के दौरान आरोपी वहां से भाग निकला।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में पीड़ित परिवार की तरफ से सिगरा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसके बाद बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, पुलिस ने आरोपी रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 03:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / धर्म नगरी में अधर्म! जबरन धर्मान्तरण फिर दुष्कर्म, पीड़िता ने रोते हुए परिवार को बताई आपबीती

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कव्वाली में विवाद के बाद की थी मारपीट व फायरिंग, चंदौली पुलिस ने दोनों पैर में गोली मारकर हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा

वाराणसी

20 साल बाद काशी के छात्र ने हाईस्कूल में टॉप-10 में बनाई जगह, रिजल्ट देख रोने लगे प्रिंसिपल

वाराणसी

वाराणसी में लगी भयंकर आग, 5 KM से दिखाई दे रहा धुआं, जलशक्ति मिशन की पाइपें जलकर राख

वाराणसी

नारी सम्मान पीएम मोदी का दिखावा: अजय राय ने दिया चैलेंज, कहा- दम है तो पत्नी संग बाबा विश्वनाथ के करें दर्शन

ajay rai PC: IANS
वाराणसी

IPL के बीच काशी पहुंचे रिंकू सिंह, सपा सांसद प्रिया सरोज संग बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, जून में इस होटल में होगी शादी!

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.