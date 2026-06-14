हाईकोर्ट से स्टे के बीच वाराणसी की दालमंडी में बुलडोजर एक्शन, 13 नए भवन ध्वस्त, 300 पुलिसकर्मी तैनात

Dalmandi Demolition: पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी दालमंडी में रविवार को एक बार फिर से बुलडोजर द्वारा ध्वस्तिकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान 13 मकानों पर विकास का बुलडोजर चला और इस कार्रवाई में करीब 300 पुलिस कर्मियों की तनाती रही। बता दें कि वाराणसी स्थित दालमंडी में ध्वस्तिकरण की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 मकानों पर स्टे लगा दिया है। इन मकान की सुनवाई पूरी होने तक इन्हें तोड़ा नहीं जाएगा। वहीं, बाकी के बचे मकानों पर ध्वस्तिकरण की कार्रवाई की जा रही है।